Bé 5 tuổi chơi trước cửa nhà bị người lạ lột hoa tai vàng

TP HCMCamera ghi cảnh bé gái đang chơi trước nhà thì cô gái trẻ tiếp cận, lột hoa tai bằng vàng trong 10 giây rồi tẩu thoát.

Ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) lấy lời khai những người liên quan, làm rõ trình báo của gia đình bé gái 5 tuổi.

Bé gái 5 tuổi nghi bị người lạ lột bông tai trước cửa nhà Hình ảnh cô gái trẻ tiếp cận bé gái, lột bông tai. Ảnh: Camera an ninh

Trước đó, tối hai hôm trước, anh Tuấn (37 tuổi) đang ở trong nhà thì mấy đứa trẻ hàng xóm chạy vào báo tin con gái bị người lạ tháo mất đôi bông tai. Chạy ra hẻm trước nhà, anh thấy con đang khóc, vùng tai bị trầy, rỉ máu; đôi bông tai vàng trị giá gần một triệu đồng không còn. Bé mếu máo kể bị một cô gái tiếp cận, tháo mất.

Hình ảnh camera an ninh ghi nhận, khi con anh Tuấn đang chơi với các bạn nhỏ thì cô gái chạy xe đạp điện, chở theo bé gái khoảng 13 tuổi, lại gần. Cả hai cùng đeo khẩu trang.

Cô gái nhìn ngó xung quanh, xuống xe và có động tác như kiểm tra lốp. Ngay sau đó cô lại gần con của anh Tuấn, lột đôi bông tai trong 10 giây, hấp tấp lên xe phóng đi.

Nhật Vy

* Tên nhân vật được thay đổi.