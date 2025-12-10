Bé 5 tuổi chơi trước cửa nhà bị người lạ lột hoa tai vàng

Ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) lấy lời khai những người liên quan, làm rõ trình báo của gia đình bé gái 5 tuổi.
Trước đó, tối hai hôm trước, anh Tuấn (37 tuổi) đang ở trong nhà thì mấy đứa trẻ hàng xóm chạy vào báo tin con gái bị người lạ tháo mất đôi bông tai. Chạy ra hẻm trước nhà, anh thấy con đang khóc, vùng tai bị trầy, rỉ máu; đôi bông tai vàng trị giá gần một triệu đồng không còn. Bé mếu máo kể bị một cô gái tiếp cận, tháo mất.
Hình ảnh camera an ninh ghi nhận, khi con anh Tuấn đang chơi với các bạn nhỏ thì cô gái chạy xe đạp điện, chở theo bé gái khoảng 13 tuổi, lại gần. Cả hai cùng đeo khẩu trang.
Cô gái nhìn ngó xung quanh, xuống xe và có động tác như kiểm tra lốp. Ngay sau đó cô lại gần con của anh Tuấn, lột đôi bông tai trong 10 giây, hấp tấp lên xe phóng đi.
Nhật Vy
* Tên nhân vật được thay đổi.