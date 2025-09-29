Bé 5 tuổi cận 10 độ vì ông bà dỗ bằng điện thoại

Trung QuốcThấy cháu trai 5 tuổi khóc, ông bà thường đưa điện thoại dỗ dành, khiến bé bị cận thị nặng gần 10 độ.

Ca bệnh được trang CTWANT đưa hôm 28/9, sau khi cặp vợ chồng ở tỉnh Hà Nam tá hỏa nhận thấy con trai có biểu hiện thị lực bất thường. Cậu bé liên tục nheo mắt khi nhìn các vật, mỗi lần xem tivi đều phải chạy lại đứng sát màn hình.

Kết quả kiểm tra tại viện mắt cho thấy cậu bé cận thị gần 10 độ - con số thường thấy ở người trưởng thành và được xếp vào loại cận thị bệnh lý. Nguyên nhân được xác định là ông bà thường xuyên dùng điện thoại thông minh để dỗ dành cháu khi bố mẹ bận công việc. Thói quen kéo dài khiến cậu bé dần phụ thuộc vào điện thoại, có khi sử dụng cả ngày, ngay cả trong bữa ăn cũng không chịu rời mắt khỏi màn hình.

Bác sĩ Fu Aicun, Trưởng khoa Mắt tại Bệnh viện Liên kết số 1, Đại học Trịnh Châu, cho biết tình trạng cận thị ở mức độ cao như vậy ở trẻ nhỏ thường là kết quả cộng hưởng giữa yếu tố di truyền và thói quen sử dụng mắt sai cách trong thời gian dài. "Tổn thương thị lực ở trẻ một khi đã xảy ra thì không thể phục hồi", bác sĩ nói. Ông cảnh báo các bậc phụ huynh cần xây dựng cho con thói quen bảo vệ mắt đúng đắn từ sớm, tránh biến các thiết bị điện tử thành "bảo mẫu công nghệ".

Ảnh minh họa: Arquivo

Bác sĩ khuyến nghị cha mẹ có thể kiểm soát và làm chậm tiến trình tăng độ cho trẻ bằng những phương pháp như khám mắt định kỳ. Các gia đình có tiền sử cận thị nặng cần cho trẻ đi khám mắt từ lứa tuổi mầm non để phát hiện, can thiệp kịp thời. Phụ huynh cần nghiêm ngặt giới hạn thời gian trẻ tiếp xúc với điện thoại, máy tính, tivi. Hướng dẫn trẻ ngồi học đúng tư thế, giữ khoảng cách phù hợp giữa mắt và sách vở, đảm bảo môi trường học tập đủ ánh sáng.

Nghiên cứu cho thấy ánh sáng tự nhiên ức chế sự phát triển quá nhanh của trục nhãn cầu, giúp làm chậm tiến trình cận thị. Trẻ nên hoạt động ngoài trời ít nhất hai giờ mỗi ngày. Cha mẹ nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A, C, E, kẽm và Omega-3 nhằm duy trì sức khỏe võng mạc và cải thiện tình trạng khô mắt.

Đối với những trẻ đã mắc cận thị nặng, phụ huynh cần thấu hiểu, động viên và giáo dục để con có nhận thức đúng đắn về việc bảo vệ sức khỏe đôi mắt.

Bình Minh (Theo CTWANT)