Bé 5 tháng tuổi tổn thương gan nặng do ông cho nhấm rượu

Trung QuốcBé trai 5 tháng tuổi ở Trịnh Châu, Hà Nam ngủ li bì, vàng da, gan tổn thương nghiêm trọng sau khi được ông dùng đũa chấm rượu cho nhấm nháp nhiều lần.

Theo Sina ngày 4/2, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi đang tiến sát ngưỡng suy gan cấp tính. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng gan của bé bị tàn phá nặng nề do tiếp nhận cồn quá sớm. Gia đình cho biết trước đó người ông nhiều lần dùng đũa chấm vào rượu rồi đưa vào miệng cháu để "thử vị". Sau vài lần như vậy, bé bắt đầu có biểu hiện lờ đờ bất thường.

Đây không phải tai nạn hy hữu liên quan đến việc người lớn cho trẻ nhỏ tiếp xúc với đồ uống có cồn. Bệnh viện Ân Trạch (Thai Châu, Chiết Giang) mới đây cũng phải cấp cứu một trẻ ngộ độc cấp tính vì bị thực khách tại nhà hàng của gia đình ép uống hơn 50 ml bia để trêu đùa. May mắn bệnh nhi này được can thiệp y tế kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Mạc Tân Nguyệt, khoa Nhi Bệnh viện Ân Trạch, nhận định khả năng chuyển hóa cồn ở trẻ em rất kém, chỉ bằng khoảng một phần ba so với người trưởng thành. Do đó, lượng cồn dù nhỏ cũng trở thành chất độc hại. Chỉ cần 50 ml bia cũng đủ khiến nồng độ cồn trong máu trẻ vượt ngưỡng an toàn, tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh non nớt. Khi lượng độc tố vượt quá khả năng xử lý của cơ thể, trẻ sẽ ngộ độc cấp tính, thậm chí tử vong.

Giới chuyên môn cảnh báo quan niệm sai lầm "tập uống rượu từ nhỏ để nâng cao tửu lượng" đang đe dọa trực tiếp sức khỏe thế hệ trẻ. Bác sĩ Khâu Quốc Anh, Bệnh viện liên kết số 3 thuộc Đại học Y Dược Quảng Châu, nhấn mạnh cồn gây tác động tiêu cực đa cơ quan. Ngoài việc tàn phá gan và dạ dày, rượu bia còn làm suy giảm hệ miễn dịch, hạ thấp chỉ số IQ và cản trở não bộ phát triển. Nghiêm trọng hơn, chất cồn phá hủy hệ nội tiết và cơ quan sinh sản, làm tăng nguy cơ vô sinh ở bé trai do tổn thương tinh hoàn, hoặc gây rối loạn kinh nguyệt ở bé gái khi dậy thì.

Để bảo vệ trẻ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho con tiếp xúc với rượu bia dưới mọi hình thức và kiên quyết từ chối những lời trêu đùa ép trẻ uống rượu từ người xung quanh.

Nếu trẻ vô tình uống nhầm, người lớn cần lập tức ngăn chặn, giữ trẻ tỉnh táo bằng cách liên tục trò chuyện. Phụ huynh có thể cho trẻ uống sữa tươi, lòng trắng trứng để bảo vệ niêm mạc dạ dày hoặc uống nhiều nước ấm, cháo loãng giúp pha loãng nồng độ cồn, tăng cường bài tiết. Biện pháp kích thích nôn chỉ nên thực hiện khi trẻ còn tỉnh táo, mới uống trong vòng 30 phút và phải đảm bảo đường thở thông thoáng để tránh sặc chất nôn vào phổi. Sau khi sơ cứu, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

Bình Minh (Theo Sina, Sichuan Daily News)