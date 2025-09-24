Bé 4 tuổi tắc ruột vì nuốt búi tóc dài 12 cm

Cần ThơBé gái đau bụng, nôn ói, ăn uống kém, suy kiệt, được bác sĩ kiểm tra, phát hiện búi tóc dài 12 cm gây tắc ruột.

Ngày 24/9, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng cho biết qua khám, siêu âm và chụp X-quang bụng, các bác sĩ ban đầu chẩn đoán bé bị tắc ruột do lồng ruột. Đây là một tình trạng cấp cứu y tế, trong đó một phần ruột chui vào trong phần khác.

Khi phẫu thuật nội soi tháo lồng ruột, êkíp phát hiện nguyên nhân chính gây tắc nghẽn là một búi tóc dài 12 cm lẫn với bã thức ăn, nằm trong một đoạn ruột. Bác sĩ xử lý bằng cách mở bụng, lấy dị vật ra ngoài, khâu lại ruột, dẫn lưu ổ bụng.

Sau ca mổ, bé gái đã tỉnh, nhưng do thể trạng suy kiệt nên tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và tăng cường chế độ dinh dưỡng tại bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ông Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng, cho biết bệnh nhi có những biểu hiện của hội chứng "công chúa tóc mây" (Rapunzel Syndrome). Đây là chứng tâm lý khiến người bệnh thích nhổ và ăn tóc của bản thân hoặc người xung quanh. Tóc là chất không tiêu hóa được, khi nuốt vào sẽ tích tụ trong dạ dày hoặc ruột, lâu ngày tạo thành búi lớn gây tắc nghẽn nguy hiểm.

Bác sĩ Định chia sẻ năm trước đơn vị từng xử lý một trường hợp tắc ruột tương tự do nuốt tóc. "Đây là các trường hợp hiếm gặp. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh có thể gây hoại tử ruột, vỡ ruột, nguy hiểm đến tính mạng trẻ", ông Định nói.

Giám đốc Bệnh viện khuyến cáo cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần đặc biệt quan tâm, nếu phát hiện trẻ có những hành vi, biểu hiện bất thường như thích ăn tóc thì nên đưa đến cơ sở y tế để khám, điều trị và tư vấn kịp thời.

An Bình