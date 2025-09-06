Bé 4 tuổi nhanh trí cứu em rơi xuống mương nước

Nghệ AnThấy em họ 2 tuổi rơi xuống mương nước thải sâu hơn một mét, bé trai 4 tuổi chạy vào nhà thông báo cho người thân ra cứu nạn nhân.

Tối 5/9, Nguyễn Anh Quân, 4 tuổi, cùng em họ Nguyễn Anh Huy ra chơi ngoài đường ở xóm 7, phường Thành Vinh, trước đây thuộc xã Hưng Chính, TP Vinh.

Vài phút sau, Huy bị sẩy chân xuống mương nước thải rộng khoảng một mét, mực nước sâu hơn một mét. Đoạn mương này dài hàng trăm mét, chạy quanh xóm 7, vị trí Huy gặp nạn không có nắp cống.

Bé trai nhanh trí cứu bạn rơi xuống mương Khoảnh khắc bé trai chạy vào nhà báo tin cho người lớn khi thấy bạn gặp nạn. Video: Hùng Lê

Quân nhanh chóng hô hoán, chạy vào nhà nơi người lớn đang chuyện trò gần đó, nói: "Bà ơi bà, Nhộng (tên thường ngày của bé Huy) nghịch nước", sau đó liên tục chỉ tay ra ngoài đường.

Bà nội của Huy cùng 2-3 người nữa chạy ra hiện trường cách nhà 4-5 m, thấy Huy bị chìm, chỉ nổi cánh tay. Nạn nhân được đưa lên bờ sau vài chục giây.

Video Quân chạy vào nhà kêu cứu được người thân trích xuất, đăng lên mạng xã hội và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Mọi người khen bé trai 4 tuổi thông minh, xử lý tình huống tốt.

Người thân chia sẻ rất bất ngờ trước phản ứng của Quân. "May mắn là Quân biết truyền thông tin đến người lớn. Hiện trường đối diện nhà nhưng bị che khuất bởi bức tường rào, nếu Quân không chạy vào nói thì không ai phát hiện", chị Huyền Ly, người nhà của bé Quân, cho hay.

Đức Hùng