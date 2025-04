Bé 4 tháng tuổi mắc giang mai

Hà NộiBé trai 4 tháng tuổi xuất hiện ban đỏ rải rác lòng bàn tay, chân, được bác sĩ phát hiện mắc giang mai bẩm sinh, do mẹ truyền sang.

Hôm 16/4, BSCKII Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nói mẹ bệnh nhi được phát hiện giang mai khi mang thai 34 tuần. Chị được điều trị giang mai theo phác đồ tiêm Penicillin 3 mũi, mỗi mũi cách nhau 1 tuần, tại bệnh viện tỉnh.

Sau khi tiêm mũi cuối một ngày, sản phụ chuyển dạ, sinh con ở tuần 36. Cân nặng của trẻ khi sinh là 2,3 kg và không có biểu hiện bất thường. Bệnh nhi chưa được làm xét nghiệm sàng lọc giang mai sơ sinh.

Sau sinh vài tháng, trẻ xuất hiện các dấu hiệu ở lòng bàn tay, bàn chân, nên được đưa đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám. Kết quả cho thấy bé được chẩn đoán mắc giang mai bẩm sinh, do mẹ truyền sang. Đây là ca hiếm gặp do bệnh chủ yếu xuất hiện ở người lớn.

Giang mai là bệnh lý do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, lây chủ yếu qua đường tình dục, nhưng phụ nữ mang thai mắc bệnh có thể lây truyền sang con trong tử cung, đặc biệt từ tháng thứ 4 của thai kỳ. Tùy lượng vi khuẩn truyền sang thai nhi mà hậu quả có thể rất nghiêm trọng: sẩy thai, thai chết lưu, sinh non hoặc tử vong.

Ban đỏ rải rác lòng bàn tay, bàn chân của bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ở những ca nhẹ hơn, trẻ sau sinh nhìn bình thường nhưng sau đó mới xuất hiện các dấu hiệu của giang mai bẩm sinh như phỏng nước, bong vảy ở lòng bàn tay, bàn chân, sổ mũi, viêm xương sụn, giả liệt do viêm đầu xương dài hoặc các dấu hiệu như nhẹ cân, da nhăn nheo, bụng to, gan lách to.

Đặc biệt, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có thể biểu hiện giang mai bẩm sinh muộn sau 3–4 năm với các biến chứng nặng nề như viêm giác mạc khiến giảm thị lực, lác, điếc, dị dạng xương hoặc thủng vòm miệng.

Việc tầm soát giang mai cho phụ nữ mang thai ngay từ lần khám đầu tiên bằng xét nghiệm nhanh là hết sức cần thiết, góp phần quan trọng trong điều trị kịp thời và ngăn ngừa lây truyền cho trẻ. Đối với nhóm đã phát hiện nhiễm bệnh, trẻ cần được sàng lọc và can thiệp ngay sau khi chào đời để giảm thiểu nguy cơ biến chứng cũng như di chứng lâu dài. Bác sĩ Thùy đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của lối sống tình dục an toàn để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có giang mai.

Lê Nga