Bé 3 tuổi vỡ ruột thừa nguy kịch sau 10 ngày chẩn đoán nhầm

TP HCMBé trai nhập viện trong tình trạng lả đi vì kiệt sức, bụng trướng căng do ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe lớn, chèn ép gây tắc ruột sau 10 ngày điều trị rối loạn tiêu hóa.

Ngày 9/12, bác sĩ Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật cấp cứu. Trước đó, kết quả chụp CT ghi nhận ổ viêm do ruột thừa vỡ từ nhiều ngày trước, tạo thành khối áp xe choán gần hết vùng hố chậu phải. Tình trạng này gây dính ruột, tắc ruột, đe dọa trực tiếp tính mạng em bé.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi đã hút lượng lớn dịch mủ, gỡ dính các quai ruột và cắt bỏ phần ruột thừa hoại tử. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhi hồi phục tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bé trai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Gia đình cho biết bé khởi phát đau bụng cơn, sốt nhẹ từ 10 ngày trước. Cơ sở y tế gần nhà chẩn đoán bé bị rối loạn tiêu hóa nên cho thuốc về uống. Tuy nhiên, bệnh tình không thuyên giảm mà diễn tiến nặng dần dẫn đến nôn ói, bỏ ăn và mệt lả.

Theo bác sĩ Hiền, viêm ruột thừa ở trẻ dưới 5 tuổi là thách thức lớn trong chẩn đoán. Khác với người lớn, trẻ nhỏ chưa biết mô tả chính xác vị trí đau, các triệu chứng thường mơ hồ như sốt nhẹ, quấy khóc, chán ăn hoặc nôn trớ. Những biểu hiện này rất dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hay nhiễm siêu vi, khiến phụ huynh chủ quan. Khi phát hiện ra bệnh thì ruột thừa thường đã vỡ, gây biến chứng nặng nề như áp xe ổ bụng, viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc bệnh viện, đánh giá phẫu thuật nội soi hiện là phương pháp tối ưu cho ngoại nhi nhờ ưu điểm ít xâm lấn, giảm đau và hồi phục nhanh. Tuy nhiên, thao tác trên cơ thể trẻ nhỏ đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kỹ thuật tinh tế do khoang bụng hẹp.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu thấy con đau bụng kèm sốt, nôn ói, bụng trướng hoặc cơn đau tăng dần. Việc thăm khám sớm giúp bác sĩ can thiệp kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Lê Phương