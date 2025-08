Bé 3 tuổi sống sót sau cú rơi từ tầng 18

Trung QuốcMột bé trai 3 tuổi ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, may mắn sống sót sau khi rơi từ tầng 18 chung cư, nhờ một cây xanh cản bớt lực va chạm.

Sự việc xảy ra lúc 15h30 ngày 15/7. Lúc đó, cậu bé Xiao Chu đang ngủ, người bà tranh thủ đi chợ, khóa cửa để cháu không chạy ra ngoài.

Khi cậu bé tỉnh dậy, đi vào nhà vệ sinh. Cửa sổ tại đây không có chấn song, cách bồn cầu khoảng 0,5 mét. Xiao Chu trèo lên cửa sổ rồi rơi xuống.

Người dân lập tức báo cảnh sát và đưa cậu bé đi cấp cứu. Các bác sĩ xác định em bé bị gãy tay trái, chấn thương cột sống và tổn thương nội tạng, nhưng đầu không bị ảnh hưởng. Trong suốt quá trình cấp cứu, bé vẫn tỉnh táo và thậm chí còn nhắn qua bác sĩ bảo bố mua đồ chơi.

Cậu bé Xiao Chu ngã xuống nền bê tông từ tầng 18, may mắn sống sót. Ảnh: Sina

Anh Chu, cha cậu bé phát hiện ra con mình gặp nạn qua nhóm chat của chung cư. "Ai đó đã gửi ảnh con vào nhóm, tôi vẫn không tin cho tới khi xem camera giám sát", người cha nói.

Người cha phỏng đoán trong quá trình rơi, có thể Tiểu Vũ đã va vào một cửa sổ mở ở tầng 17, khiến hướng rơi chệch đi và mắc vào một tán cây, đóng vai trò như tấm đệm hấp thụ phần lớn lực va chạm trước khi chạm đất. "Nếu không, con tôi đã rơi thẳng xuống nền bê tông", người cha nói.

Bác sĩ Wang, trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đại học Chiết Giang thốt lên: "Đúng là phép màu khi cháu bé sống sót sau cú ngã từ độ cao như vậy".

Mỗi năm Trung Quốc ghi nhận khoảng 4.000 vụ tai nạn ngã từ độ cao, trong đó trẻ em 3-6 tuổi chiếm hơn 60% và tỷ lệ tử vong 28%.

Ông Zhang, một kỹ sư lâm nghiệp đã được mời đến hiện trường đo đạc và phát hiện tán cây rộng hơn 8 mét, các cành tỏa ra như một tấm đệm, giúp phân tán khoảng 40% lực va đập khi rơi.

"Giống như túi khí an toàn trên ôtô, cây hấp thụ năng lượng thông qua biến dạng của cành và lá. Dạng đệm tự nhiên này trong các vụ rơi từ nhà cao tầng là cực kỳ hiếm", ông nói.

Vị chuyên gia cảnh báo may mắn này khó có thể lặp lại. "Năm ngoái, tại một khu dân cư khác ở Hàng Châu xảy ra vụ tương tự, đứa trẻ rơi thẳng xuống nền xi măng và mất dấu hiệu sự sống ngay tại chỗ", ông Zhang cho biết. "Lưới bảo vệ, thiết bị giới hạn mở cửa và chiều cao an toàn của bệ cửa sổ mới là biện pháp an toàn bảo vệ trẻ em".

Anh Chu đã treo bông hoa đỏ lên cây tỏ lòng biết ơn. Ảnh: Sina

Cuối tháng 7, khi con trai được xuất viện, anh Chu đã mua một bông hoa đỏ lớn cột lên cây ngô đồng để tỏ lòng biết ơn. "Cây không biết nói, nhưng nó đã giữ lại mạng sống cho con tôi", ông vừa nói vừa đặt tay lên thân cây, nước mắt lăn dài.

Đoạn video này được ban quản lý tòa nhà chia sẻ vào nhóm cư dân, lập tức gây chú ý khắp thành phố. Nhiều phụ huynh đã đưa con đến thăm cây ngô đồng và gọi nó là "Cây anh hùng".

Câu chuyện phép màu này đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Chỉ trong ba ngày, các chủ đề liên quan đã vượt 200 triệu lượt đọc, hashtag "bảo vệ trẻ em ở nhà cao tầng" lên top 1 tìm kiếm ở Trung Quốc.

Bảo Nhiên (Theo Sina)