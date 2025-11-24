Bé 3 tuổi hồi sinh nhờ lá gan của người hiến chết não

Hà NộiBé gái mắc teo đường mật bẩm sinh dẫn đến suy gan giai đoạn cuối, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương ghép gan thành công từ người cho chết não.

Hôm 24/11, PGS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện, cho biết bệnh nhi hiện qua cơn nguy kịch sau 6 ngày đại phẫu. Bé có thể tự thở, tỉnh táo, hết vàng da và bắt đầu ăn trở lại. Kết quả kiểm tra cho thấy mối nối mảnh ghép và chức năng gan mới hoạt động thuận lợi.

Giữa tháng 11, Bệnh viện Nhi Trung ương nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia về một trường hợp chết não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Gia đình người hiến đã đồng ý tặng tạng, trong đó phần gan trái có chỉ số phù hợp để ghép cho bé gái này.

Các bác sĩ ghép gan cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ tại Hà Nội vượt gần 2.000 km trong đêm để vào Cần Thơ tiếp nhận tạng. Cùng lúc tại đầu cầu Hà Nội, kíp mổ tiến hành gây mê và mở bụng bệnh nhi, sẵn sàng ghép ngay khi gan hiến được chuyển về phòng mổ nhằm giảm tối đa thời gian thiếu máu của tạng.

PGS Điển nhận định việc tìm được nguồn tạng phù hợp là "tia hy vọng quý giá" trong hoàn cảnh cấp bách. Bệnh nhi vốn mắc teo đường mật bẩm sinh, dù đã phẫu thuật Kasai lúc 2,5 tháng tuổi nhưng hơn hai năm sau gan vẫn xơ hóa nặng, mất chức năng thoát mật. Các bác sĩ xác định ghép gan là cơ hội sống duy nhất, nhưng mọi nỗ lực sàng lọc người thân trong gia đình trước đó đều không tìm được người phù hợp.

TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, cho biết dù ca mổ thành công, quy trình hồi sức hậu phẫu vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt. Do nhận tạng từ người chết não và phải dùng thuốc ức chế miễn dịch liều cao, bệnh nhi đối mặt với ba nguy cơ lớn là suy chức năng gan sớm, nhiễm trùng và thải ghép cấp tính. Các biến chứng đặc thù như hẹp đường mật hay tắc mạch ghép cũng được kíp trực theo dõi sát sao.

Thành công của ca phẫu thuật này mở ra hướng đi mới trong bối cảnh nguồn gan hiến cho trẻ em vô cùng khan hiếm. Theo PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện, trong suốt lịch sử gần 20 năm với 87 ca ghép tạng tại đơn vị, đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện ghép từ người cho chết não, toàn bộ các ca trước đó đều từ người cho sống.

Lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh mỗi tạng hiến tặng mang đến cơ hội sống mới cho những người đang ở ranh giới sinh tử, đặc biệt với trẻ em, điều này đồng nghĩa với việc "một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh".

Lê Nga