Bé 3 tuổi bị ung thư tinh hoàn

Tuyên QuangBé trai thường xuyên đau bụng quanh rốn, bác sĩ phát hiện u lớn chèn ép thận bé do ung thư tinh hoàn di căn.

Ngày 10/1, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết bé đau bụng trong thời gian dài song gia đình ở vùng xa khó tiếp cận y tế và khám sàng lọc. Khi bé nhập viện, khối u đã chèn ép thận, kết quả sinh thiết ung thư tinh hoàn di căn gan và phổi. Nguyên nhân do tinh hoàn không xuống bìu, nằm trong ổ bụng từ khi sinh ra, âm thầm phát triển mà không có biểu hiện rõ ràng trong những năm đầu đời.

Khối u kích thước lớn, chèn ép thận và di căn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư tinh hoàn là một bệnh lý ít gặp nhưng nguy hiểm. Bệnh là sự phát triển khối u ác tính xuất phát từ một trong hai tinh hoàn. Căn bệnh này chiếm khoảng 1% trường hợp ung thư ở nam giới, 5% ca ung thư đường sinh dục - tiết niệu. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh ung thư tinh hoàn, trong đó chủ yếu là do bệnh lý tinh hoàn ẩn. Theo thống kê, khoảng 25 đến 40% số ca ung thư tinh hoàn là do tinh hoàn ẩn.

Bệnh có khả năng chữa trị thành công cao nếu được phát hiện sớm. Ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân là 98%; ở giai đoạn II là 95%, đến giai đoạn III chỉ còn 6%. Bệnh nhân đã di căn hạch thì tiên lượng xấu hơn, số di căn hạch càng nhiều thì tiên lượng càng xấu.

Bác sĩ khuyên nam giới khi có bất thường vùng tinh hoàn (đau tức, sờ thấy khối bất thường...) cần khám sớm để chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để lại di chứng ảnh hưởng nặng nề sau này. Cha mẹ cần quan tâm sát sao hơn tới sức khỏe con, đặc biệt sức khỏe sinh sản, do độ tuổi dậy thì đến tuổi trưởng thành, các con thường hay ngại chia sẻ.

Thùy An