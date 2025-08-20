Bé 21 tháng tuổi bị rắn độc cắn suýt chết

Bé gái vừa được Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cứu sống, sau khi bị rắn cạp nia cắn gây hôn mê và suy hô hấp nặng.

Hôm 20/8, đại diện bệnh viện cho hay sự việc xảy ra cách đây hai tuần, khi hàng xóm nghe tiếng trẻ khóc và phát hiện một con rắn sọc đen trắng (nghi rắn cạp nia) bò qua gần em bé. Lúc đó, gia đình kiểm tra nhưng không thấy rõ vết cắn trên người cháu.

Ba tiếng sau, bé xuất hiện các triệu chứng bất thường như lơ mơ, khó thở. Gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế Bình Liêu cấp cứu và được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Khi nhập viện, bệnh nhi đã hôn mê sâu, đồng tử giãn to, suy hô hấp nghiêm trọng, tím tái và li bì. Các bác sĩ chỉ phát hiện một vết chấm rất nhỏ ở ngón chân cái trái, kèm tình trạng hạ natri máu trong kết quả xét nghiệm. Êkíp nghi ngờ trẻ bị rắn cạp nia cắn với nguy cơ tử vong cao, lập tức cho thở máy, chống phù não, tiêm huyết thanh kháng nọc rắn và chăm sóc đặc biệt. Đến nay, cháu bé đã có thể tự chơi đùa, phản xạ tốt và vừa được cho xuất viện về nhà.

Bác sĩ Ân Hoàng Yến, Khoa Hồi sức tích cực, nói rắn cạp nia là loài rắn độc phổ biến tại Việt Nam với đặc điểm vết cắn thường không rõ ràng, chỉ để lại hai vết móc nhỏ như đầu kim, dễ bỏ sót trong chẩn đoán. Nọc độc gây liệt cơ toàn thân, suy hô hấp nhanh chóng và giãn đồng tử tối đa. Đối với trẻ nhỏ như trường hợp này, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.

Minh họa rắn cạp nia. Ảnh: Hongkongsnakeid

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tránh xa những khu vực ẩm ướt, tối tăm, có nhiều bụi rậm hoặc gần nguồn nước - nơi rắn thường sinh sống. Khi phải đi qua những khu vực nguy hiểm, cần trang bị đồ bảo hộ như quần dài, ủng và sử dụng gậy dò đường. Tuyệt đối không chọc phá rắn khi gặp phải vì chúng có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa.

Để phòng ngừa, các gia đình cần thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, loại bỏ đống đổ nát và bụi rậm - những nơi có thể là chỗ trú ẩn của rắn. Khi làm việc ngoài trời, đặc biệt vào ban đêm, hãy quan sát cẩn thận xung quanh và sử dụng đèn chiếu sáng.

Trong trường hợp bị rắn cắn, nạn nhân cần giữ bình tĩnh, băng bó vết thương bằng băng vải rộng, cố định chi bị cắn và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất. Các chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không sử dụng các phương pháp dân gian, tự điều trị tại nhà hay cố gắng bắt giết con rắn.

Thúy Quỳnh