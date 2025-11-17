Bé 2 tuổi tử vong nghi do bác sĩ kê liều thuốc gấp 10 lần

MỹMột bé trai hai tuổi tử vong sau khi bác sĩ tại bệnh viện Đại học Y tế Florida (UF Health) bị cáo buộc kê liều thuốc cao gấp 10 lần mức an toàn do xóa nhầm dấu phẩy thập phân.

Tờ NY Post hôm 15/11 đưa sự việc xảy ra ngày 3/3, bé De’Markus Jeremiah Page đã nhận "liều kali quá cao một cách bi thảm", dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng và qua đời ngày 18/3 sau khi gia đình quyết định rút ống thở.

Theo đơn kiện của mẹ cậu bé, chị Dominique Page, gửi tòa án hạt Alachua tuần trước, ngày 1/3, bé De’Markus được đưa vào bệnh viện AdventHealth Ocala vì nhiễm virus và nồng độ kali thấp nguy hiểm. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Shands thuộc Đại học Y tế Florida ở Gainesville để chăm sóc chuyên sâu. Với cân nặng chỉ 9,5 kg, bác sĩ chỉ định cho cậu bé liều bù điện giải ban đầu là 1,5 mmol.

Bé De'Markus Page tử vong sau khi bị dùng thuốc quá liều. Ảnh: Law & Crime

Tuy nhiên, ngày hôm sau, bác sĩ Jiabi Chen ghi y lệnh mới, tăng liều điện giải lên thành 15 mmol, tức gấp 10 lần mức an toàn tính toán theo cân nặng của bệnh nhi. Đơn kiện cáo buộc sai sót này xảy ra do bác sĩ đã "xóa nhầm dấu phẩy thập phân". Hồ sơ vụ án cho rằng đội ngũ y tế và dược sĩ đã không phát hiện ra sai sót, dù hệ thống dược của bệnh viện cảnh báo về liều lượng quá mức.

Sau khi nhận liều thuốc trên, De’Markus bị ngừng tim do tăng kali máu vào tối 3/3. Đơn kiện cũng nêu rõ, trong lúc cấp cứu, các nhân viên y tế đã "lóng ngóng", mất 20 phút và thất bại "hai đến ba lần" khi cố gắng đặt nội khí quản, khiến cậu bé bị thiếu oxy nghiêm trọng và gây tổn thương não không thể phục hồi.

Chị Page đã khởi kiện Đại học Y tế Florida cùng Bệnh viện và Phòng khám Giảng dạy Shands. Gia đình yêu cầu bồi thường ít nhất 50.000 USD. Luật sư của họ gọi đây là hành động "cẩu thả nghiêm trọng" và "hoàn toàn có thể phòng tránh được".

Đại diện bệnh viện và bác sĩ Chen đã từ chối bình luận về vụ việc, viện dẫn quyền riêng tư của bệnh nhân.

Bình Minh (Theo NY Post, Law & Crime)