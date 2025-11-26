Bé 2 tuổi nuốt 4 đinh nam châm

Nghệ AnBé trai 2 tuổi trong lúc nghịch đồ chơi đã nuốt 4 viên đinh nam châm nhọn vào bụng, các vật này hút dính nhau trong đường tiêu hóa, gây nguy hiểm.

Ngày 26/11, đại diện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết bệnh nhi vừa xuất viện sau thời gian ngắn theo dõi, sức khỏe ổn định, tỉnh táo và ăn uống tốt. Trước đó, kíp trực cấp cứu phải dành hơn một giờ nội soi để gắp thành công 4 dị vật ra khỏi cơ thể bé.

Bốn viên đinh nam châm được bác sĩ gắp ra từ ổ bụng của bé trai. Ảnh: Hùng Lê

Hai ngày trước, người nhà nghi ngờ bé nuốt phải dị vật trong lúc chơi đùa nên chuyển ngay đến bệnh viện kiểm tra. Hình ảnh X-quang ghi nhận 4 vật thể kim loại nhỏ, hình tròn, đầu nhọn nằm trong ổ bụng. Những chiếc đinh này hút dính chặt lấy nhau, tạo thành khối gây áp lực lên thành ruột.

Các bác sĩ nhận định nam châm kích thước nhỏ, đầu sắc nhọn là một trong những dị vật đường tiêu hóa nguy hiểm nhất. Khi vào cơ thể, chúng hút nhau qua thành ruột, dễ gây tắc, thủng ruột, chảy máu ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh tránh cho con tiếp xúc đồ chơi có chi tiết nam châm rời, đầu nhọn hoặc các vật dụng nhỏ như pin, cúc áo, ốc vít. Khi phát hiện trẻ nuốt dị vật, gia đình cần đưa ngay đến cơ sở y tế, tuyệt đối không tự gây nôn, dùng mẹo dân gian hay chờ dị vật tự đào thải.

Đức Hùng