Bé 2 tuổi chấn thương mặt do vô tình vặn ga xe máy

TP HCMBé gái 26 tháng tuổi bị rách mí mắt, môi sau khi vô tình vặn ga xe máy đang nổ máy, khiến phương tiện lao vào hàng rào sắt.

Tai nạn xảy ra khi mẹ bé chở con về nhà, dựng xe nhưng vẫn để động cơ hoạt động. Cú va chạm khiến mặt bé đập vào hàng rào, phần ngực và bụng đập vào vô lăng phía trước. Dù tỉnh táo nhưng trẻ khóc dữ dội, vết thương vùng mắt và môi chảy máu nhiều. Gia đình đã đưa bé từ Cần Đước, Tây Ninh đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu.

Hôm 16/8, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh nhi có vết thương phức tạp ở mắt trái với cả mí trên và mí dưới đều bị rách, kèm vết rách ở môi. Kết quả chụp cắt lớp đầu, ngực, bụng may mắn không phát hiện tổn thương nhãn cầu, không có dấu hiệu chấn thương nội sọ hay tổn thương các cơ quan trong ổ bụng, chỉ có dập phổi trái nhẹ.

Êkíp đã cầm máu, tiêm huyết thanh và vaccine phòng uốn ván, kết hợp kháng sinh, thuốc giảm đau. Sau khi vết thương được làm sạch, các bác sĩ đã khâu phục hồi tổn thương ở mí mắt trái và môi dưới bên phải. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhi dần cải thiện sau 5 ngày điều trị, với vết thương khô sạch và thị lực hai mắt bình thường.

Bác sĩ xử trí ngoại khoa cho trẻ tại viện nhi. Ảnh: Quỳnh Trần

Bác sĩ lưu ý phụ huynh khi đi xe gắn máy chở con nhỏ, cần buộc dây đai an toàn. Nếu chở con phía trước, cần lót miếng đệm hoặc gối trên vô lăng để tránh tổn thương trẻ khi va chạm. Khi dừng xe, xuống xe phải tắt máy và đưa trẻ xuống. Không được để trẻ trên xe và quên tắt máy xe, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Lê Phương