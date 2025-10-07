Bé 2 tuổi bỏng mắt do pháo hoa trung thu

Ninh BìnhKhi đứng xem đốt pháo hoa đêm trung thu, bệnh nhi 2 tuổi không may bị pháo hoa bắn vào mắt gây bỏng nặng, tổn thương giác mạc.

Ngày 7/10, đại diện Bệnh viện Mắt Ninh Bình cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau đớn. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bỏng, chấn thương nặng vùng kết - giác mạc do tia lửa pháo hoa.

Gia đình cho biết sau khi ăn tối, bé cùng người thân đứng chơi xem pháo hoa vui trung thu. Do pháo hoa đặt ngược hướng nên khi bật lửa, pháo bắn trực tiếp vào mắt gây tổn thương cho bé, phải đi cấp cứu.

Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, chống viêm, dưỡng giác mạc, tình trạng mắt dần bình phục trở lại.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý đốt hoặc chơi pháo hoa, pháo sáng; giữ khoảng cách an toàn khi xem bắn pháo hoa. Nếu không may gặp tai nạn tổn thương mắt, người dân tuyệt đối không dụi mắt, không tự rửa hay băng bó, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất.

Thúy Quỳnh