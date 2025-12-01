Bé 2 tuổi bị chó nhà cắn rách môi và vùng tai

TP HCMBé trai 2 tuổi nắm đuôi chó nhà nuôi kéo mạnh khiến chó phản ứng, cắn vào môi và vùng trước tai, phải vào viện cấp cứu với các vết thương hở.

Ngày 30/11, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhi vào viện với hai vết thương ở vùng trước tai phải kích thước 1x2 cm và một vết ở môi trên trái 1,5x1,5 cm, còn rỉ máu. Bên cạnh cầm máu, xử trí vết thương, bệnh nhi tiêm huyết thanh kháng dại phong bế quanh vết thương để trung hòa virus, độc tố dại, ngăn không cho lan truyền vào hệ thần kinh trung ương.

Ngoài ra, bé được tiêm vaccine ngừa dại theo liệu trình, huyết thanh kháng uốn ván, kháng sinh, giảm đau. Sau hai ngày điều trị, sức khỏe bé cải thiện, vết thương tiến triển tốt.

Nhân viên y tế điều trị bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh giáo dục trẻ không chơi đùa giỡn trước mặt chó, không chọc chó... để tránh bị chó tấn công cắn xé gây tổn thương thân thể và lây truyền bệnh dại. Dù vết thương nhỏ hay chó đã được tiêm phòng, người bị cắn vẫn cần đến cơ sở y tế để được xử trí và tiêm ngừa kịp thời, bởi bệnh dại khi phát ra gần như tử vong 100%.

Lê Phương