Bé 11 tuổi bí tiểu vì dị tật 'màng trinh không thủng'

TP HCMBé gái 11 tuổi đau bụng kéo dài, bí tiểu, bàng quang ứ 1,5 lít nước tiểu do dị tật màng trinh không thủng khiến máu kinh ứ đọng, chèn ép hệ tiết niệu.

Ngày 21/2, PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh nhi nhập viện vì đau bụng dưới từng cơn, kéo dài hơn hai tháng. Bé gần như không tiểu được trong hai ngày, bụng căng tức, táo bón. Các bác sĩ đặt thông tiểu khẩn cấp, ghi nhận lượng nước tiểu tồn lưu trong bàng quang lên tới khoảng 1,5 lít - mức rất hiếm gặp ở trẻ em.

Bệnh nhi có dấu hiệu dậy thì như phát triển ngực nhưng chưa từng có kinh nguyệt. Bác sĩ khám vùng sinh dục ngoài phát hiện màng trinh của bé không thủng, căng phồng, có màu xanh tím bất thường. Siêu âm cho thấy âm đạo và tử cung giãn lớn do máu kinh ứ đọng, tạo thành một khối chèn ép bàng quang và niệu quản. Tình trạng này khiến thận trái bắt đầu giãn, cho thấy hệ tiết niệu đã bị ảnh hưởng.

Các bác sĩ phẫu thuật xẻ màng trinh để giải phóng khối máu kinh ứ đọng. Sau can thiệp, áp lực lên bàng quang và thận giảm nhanh, bệnh nhi hết đau bụng, tiểu tiện trở lại bình thường, thận không còn bị chèn ép. Sau phẫu thuật 23 ngày, bé đã có kinh nguyệt lần đầu.

Bác sĩ trong phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Thạch, màng trinh không thủng là dị tật bẩm sinh thường gặp nhất trong nhóm các bất thường gây tắc nghẽn âm đạo nhưng rất dễ bị bỏ qua. Máu kinh vẫn được tạo ra đều đặn nhưng không thể thoát ra ngoài, bị "nhốt" lại trong cơ thể và tăng dần theo thời gian. Chỉ đến khi gây biến chứng như đau bụng, bí tiểu, táo bón, trẻ mới được đưa đi khám vì tưởng bệnh tiêu hóa, nhiễm trùng tiểu. Bình thường, màng có một hoặc vài lỗ nhỏ để máu kinh có thể thoát ra ngoài khi đến tuổi dậy thì.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận gần 10 trường hợp tương tự, phần lớn được phát hiện ở tuổi dậy thì và đa số đã có biến chứng. Nếu chẩn đoán muộn, tình trạng này có thể dẫn đến tổn thương thận, nhiễm trùng, viêm nhiễm tai vòi do ứ máu kinh, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng khả năng sinh sản về sau.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến con gái ở tuổi dậy thì, bởi trẻ thường e ngại, xấu hổ và có xu hướng giấu triệu chứng. Cần đưa trẻ đi khám sớm khi thấy các dấu hiệu như dậy thì nhưng chưa có kinh sau 14-15 tuổi, đau bụng dưới tái diễn và tăng theo chu kỳ, bí tiểu, tiểu khó, táo bón kéo dài không rõ nguyên nhân hoặc xuất hiện khối phồng bất thường ở vùng sinh dục ngoài.

Lê Phương