Bé 10 tuổi ngưng tim sau khi bị 12 bệnh viện từ chối tiếp nhận

Hàn QuốcBệnh nhi ở Busan rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi hàng loạt bệnh viện từ chối với lý do thiếu nhân lực y tế, giường bệnh nhi khoa.

Tờ Nate dẫn thông tin từ Sở Phòng cháy chữa cháy và Thảm họa Busan cho biết khoảng 10h sáng ngày 15/12, một bé gái 10 tuổi sốc phản vệ, có dấu hiệu co giật, mất ý thức khi đang được tiêm truyền tĩnh mạch điều trị cảm lạnh tại một phòng khám nhi khoa ở quận Saha-gu. Ngay khi nhận được báo cáo từ các nhân viên y tế, lực lượng chức năng lập tức tìm kiếm bệnh viện để chuyển viện cho bé nhưng 12 cơ sở được liên hệ đều phản hồi không thể tiếp nhận bệnh nhi lý do thiếu nhân lực y tế, giường bệnh nhi khoa và các nguyên nhân khách quan khác.

Sau nhiều nỗ lực liên lạc, một bệnh viện tuyến dưới đồng ý tiếp nhận. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, bệnh nhi bất ngờ bị ngưng tim. Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện này, mạch và huyết áp của bé đã hồi phục. Dù vậy, bé gái vẫn chưa tỉnh và được chuyển đến một bệnh viện tuyến cuối để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Khoảng thời gian tính từ lúc lực lượng cứu hỏa bắt đầu tìm kiếm bệnh viện cho đến khi bé gái đến được bệnh viện tuyến cuối ước tính là 1 giờ 20 phút.

Xe cấp cứu ngang qua một trung tâm y tế của bệnh viện ở Busan. Ảnh: Busan Ilbo DB

Theo Busan Ilbo, vụ việc này phơi bày thực trạng yếu kém của cơ sở hạ tầng y tế cấp cứu địa phương. Trong khi đó, quận Seo-gu nằm sát quận Saha-gu, nơi tập trung nhiều bệnh viện đa khoa hàng đầu như Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan, Bệnh viện Đại học Dong-A và Bệnh viện Đại học Kosin. Tuy nhiên, do tình trạng khan hiếm bác sĩ chuyên khoa nhi và nhân lực phòng cấp cứu, các bệnh viện liên tục từ chối tiếp nhận trẻ em.

Theo giới y khoa, sốc phản vệ sau khi truyền dịch là một phản ứng hiếm gặp nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu được can thiệp y tế kịp thời ngay từ đầu, bệnh nhân vẫn có cơ hội phục hồi. Ông Ahn Ki-jong, người đứng đầu Hiệp hội Tổ chức Bệnh nhân Hàn Quốc, cho biết: "Ngay cả khi quá tải, các bệnh viện vẫn phải nỗ lực tiếp nhận và điều trị tối đa có thể. Trong trường hợp xảy ra sự cố y khoa, cần có các biện pháp như miễn trừ trách nhiệm cho bệnh viện hoặc hỗ trợ về tài chính và nhân lực cho cơ sở đó".

Liên quan đến vụ việc, trong báo cáo gửi Bộ Y tế và Phúc lợi cùng ngày, Tổng thống Lee Jae-myung yêu cầu nhanh chóng xây dựng các biện pháp quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng bệnh nhân phải lãng phí "thời gian vàng" trên đường chỉ vì các bệnh viện không tiếp nhận cấp cứu.

Trước đó, vào tháng 10/2024, một học sinh trung học tại Busan có triệu chứng co giật cũng bị 9 bệnh viện tại khu vực Busan và Gyeongnam từ chối. Sau hơn một giờ nằm trên xe cấp cứu, nam sinh này đã ngưng tim và tử vong dù sau đó được đưa vào bệnh viện.

Bình Minh (Theo Chosun Daily, Nate, Busan Ilbo)