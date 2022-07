Bé 10 tuổi mất mạng sau khi cứu 4 em khỏi cháy nhà

TP HCMNhà cháy, Phú Quý đưa bốn đứa em ra ban công nhờ hàng xóm giải cứu rồi lại lao vào trong bế cậu em út nhưng mắc kẹt và tử vong trong đó.

Khoảng 4h chiều 23/7, người dân ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh phát hiện ngôi nhà gia đình anh Nguyễn Vĩnh Phước đang thuê, bỗng nhiên bốc cháy. Mọi người hô hoán nhau chạy tới phá cửa, đập tường, dội nước dập lửa. Trong nhà, lúc đó có Nguyễn Đào Phú Quý (10 tuổi) cùng 5 đứa em nhỏ. Cậu bé kéo bốn đứa em ra lan can gác lửng và kêu mọi người cứu giúp còn mình tiếp tục lao vào trong nhà để cứu bé út gần một tuổi.

Trong lúc mọi người cố gắng đưa bốn em nhỏ xuống, một cậu bé sinh kế Quý nhất quyết cầm chặt sợi dây, đứng mãi ở lan can nhìn vào trong nhà, chờ anh trai với bé út xuống cùng. Người dân phải kéo mạnh tay mới đưa bé xuống đất an toàn.

Khi mọi người khống chế được ngọn lửa, phá cửa vào bên trong phát hiện Quý cùng em út đã bất tỉnh trong nhà vệ sinh với dấu hiệu bị ngạt khói. "Khi đưa hai bé ra, thấy người cháu vẫn còn ấm, tôi cố gắng đưa cháu đi bệnh viện nhưng không có phép màu xảy ra", anh Cường, bác ruột Quý, nói.

Chị Thủy, một hàng xóm kể, cậu bé lao vào nhà với đứa em quá nhanh trong khi mọi người tập trung dập lửa và giải cứu bốn bé trên lan can nên không kịp can ngăn. "Thực sự rất là thương, bé chỉ mới có 10 tuổi nhưng rất can đảm, quá thương em út. Giờ tôi chỉ mong hai cháu yên nghỉ", chị Thủy nói.

Hiện trường vụ cháy chiều 23/7. Ảnh: Đông Hoàng.

Anh Nguyễn Vĩnh Phước, 37 tuổi, (bố em Quý) cho biết thuê căn nhà này từ năm 2021. Chiều 23/7, anh cùng con trai lớn 15 tuổi đi làm công trình ở TP Thủ Đức, còn vợ làm cho một công ty cách nhà gần một km. Quý ở nhà trông 5 đứa em. Trước khi đi làm, anh Phước khóa cổng và giao chìa khóa cho Quý giữ. Đến trưa vợ anh về nấu cơm cho các con rồi đi làm tiếp.

Lúc xảy ra vụ việc, anh Phước đang trên đường từ TP Thủ Đức về, đến Cầu Sài Gòn thì nhận được thông tin nhà trọ cháy. "Tới nhà , thấy hai đứa con nằm bất động mà lòng tui quặn thắt, người cứng đơ", ông bố nói.

Theo lời anh Phước, Quý là đứa trẻ trầm tính, rất ngoan và biết lo cho em út. Hàng ngày, vợ chồng anh và người con trai lớn đi làm, một mình cậu bé 10 tuổi tự pha sữa, đút cơm cho các em và trông coi nhà cửa. Trước đó, vì nhà đông anh em, sợ ba mẹ khổ nên Quý xin về quê ngoại ở Sóc Trăng sống với cậu ruột và phụ ngoại bán hàng. Tranh thủ nghỉ hè, Quý nói "nhớ mấy đứa em" nên xin được lên Sài Gòn trông em cho ba mẹ đi làm. "Con mới lên ở được ba tuần thì xảy ra chuyện", anh Phước tâm sự.

Ông bố cho biết thêm, bé út mất trong đám cháy cùng với Quý, chào đời tháng 8 năm ngoái, lúc dịch Covid-19 đang phức tạp và mẹ bị dương tính.

Sau vụ hỏa hoạn, UBND xã Vĩnh Lộc A, Hội phụ nữ xã và các cơ quan đoàn thể ấp 6C đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Chính quyền ấp và hàng xóm cũng vận động, quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình lo mai táng cho hai cháu.

Trưa 25/7, hai bé đã được an táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân).

