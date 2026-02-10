Bé 10 tuổi chế kính thiên văn từ bìa carton

Trung QuốcZhuang Mingyang, 10 tuổi ở tỉnh Quảng Đông, tự chế tạo kính thiên văn bằng vật liệu có sẵn với 28 nhân dân tệ (105.000 đồng).

Trong loạt video đăng trên Douyin - phiên bản TikTok dành cho thị trường Trung Quốc, Zhuang Mingyang (Trang Minh Dương) cho biết đã chế tạo kính thiên văn bằng các vật liệu rẻ tiền. Trong đó, hệ thống gương chính, gương phụ và thị kính mua trên mạng và được "đánh bóng thủ công", kết hợp bìa carton, que gỗ, tăm bông, nắp chai và ống dẫn nước bằng nhựa PVC.

Bé 10 tuổi tự chế kính thiên văn từ bìa carton Kính thiên văn bằng bìa carton do Zhuang Mingyang chế tạo. Video: X/China Youth Daily

Kính của Mingyang có thể quan sát rõ nét chi tiết như miệng núi lửa trên Mặt Trăng. "Dù thời gian bị gián đoạn, kính được hoàn thành trong vài ngày", cậu nói với Weixin QQ.

Theo CGTN, kênh Douyin của Mingyang hiện gây sốt khi thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. "Thật kinh ngạc, tôi không nghĩ cậu bé 10 tuổi lại có thể chế tạo được kính thiên văn", một tài khoản bình luận.

"Tinh thần ham học hỏi và sẵn sàng tìm tòi, khám phá mọi thứ, bé xứng đáng để mọi người noi theo", tài khoản khác chia sẻ. "Mầm non tương lai của khoa học công nghệ Trung Quốc".

"Tuổi thơ nên như thế này", một người nhận xét. "Niềm đam mê và sự tò mò là những người thầy tốt nhất".

Zhuang Mingyang. Ảnh: JRTS

Mingyang là học sinh lớp ba tại trường tiểu học Xindong, thị trấn Shangsha. Cậu cho biết mình tự học nguyên lý chế tạo kính thiên văn thông qua các video trên Douyin. Ngoài ra, cậu cũng thực hiện khoảng 21 thiết bị khác, đều từ vật liệu rẻ tiền và có sẵn.

Bà Zhuang, mẹ của Mingyang, nói cậu bé rất thích mày mò, sửa chữa các thiết bị trong gia đình. "Chúng tôi không hướng dẫn hay can thiệp trong quá trình bé chế tạo kính thiên văn. Nếu có điều gì không hiểu, tôi chỉ nói con lên mạng tìm kiếm thông tin", bà kể với Weixin QQ.

Bà thừa nhận ban đầu gia đình khá lo lắng, rằng việc làm đồ thủ công ảnh hưởng đến việc học. Dù vậy, khi thấy cậu chỉ dành thời gian rảnh để làm mọi thứ, cũng như kết quả học tập vẫn tốt, cả nhà tiếp tục ủng hộ.

"Thay vì xem TV hay điện thoại, việc tự chế đồ vật yêu thích rõ ràng sẽ tốt hơn, miễn là không ảnh hưởng đến học tập", bà nói. "Trong tương lai, tôi hy vọng con sẽ theo đuổi đam mê, làm công việc mà bản thân yêu thích".

Sau khi trở thành hiện tượng mạng, Mingyang cho biết cuộc sống của cậu không có nhiều xáo trộn và đang tiếp tục cải tiến kính. "Cháu thấy ống giấy kết hợp nhựa không đủ chắc chắn, do đó đang muốn tạo lại thân ống kính bằng vật liệu bền chắc hơn", Mingyang chia sẻ với Đài Phát thanh và Truyền hình Yết Tây (JRTS).

Bảo Lâm (theo Weixin QQ, CGTN)