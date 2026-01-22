Bé 10 tháng tuổi bị mẹ đâm hàng trăm vết kim vào người để chữa bệnh

Trung QuốcBé trai 10 tháng tuổi tại tỉnh Vân Nam nhập viện với khoảng 600 vết kim châm khắp người do mẹ ruột tin vào phương pháp "chích máu" dân gian mỗi khi con quấy khóc.

Ngày 21/1, chính quyền huyện Mặc Giang xác nhận đang điều tra vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng này. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, được theo dõi tại bệnh viện, trong khi người mẹ đã được đưa đi điều trị y tế bắt buộc do nghi ngờ mắc chứng rối loạn tâm thần.

Bé trai 10 tháng tuổi có nhiều vết kim đâm khắp cơ thể. Ảnh: Red Star News

Trước đó, bác sĩ Tùy Văn Nguyên (Sui Wenyuan), Trung tâm Cột sống thuộc Bệnh viện Tân Hoa (Đại học Y khoa Giao thông Thượng Hải), tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng sốt cao. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể bé, từ đầu, thân đến tứ chi, chi chít khoảng 500 đến 600 vết kim đâm đã đóng vảy đen.

Nghiêm trọng nhất, bác sĩ phát hiện một cây kim khâu giày gãy đôi, mắc kẹt sâu trong đốt sống cổ của bệnh nhi. Êkíp lập tức tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để lấy dị vật. Theo bác sĩ Tùy, đây là ca mổ cực kỳ phức tạp bởi cột sống cổ của trẻ 10 tháng tuổi chưa hoàn thiện, cấu trúc lỏng lẻo khiến rủi ro cao gấp nhiều lần người lớn.

"Loại kim khâu đế giày thường có ngạnh ở đầu, nếu rút sai kỹ thuật sẽ móc vào các mô mềm gây tổn thương diện rộng. Hơn nữa, đuôi kim nằm sát động mạch cảnh, chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến trẻ tử vong ngay trên bàn mổ", bác sĩ Tùy chia sẻ trên mạng xã hội Douyin.

May mắn, sau khi lấy được cây kim rỉ sét ra ngoài, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tích cực. Sau 4 ngày điều trị, bé cắt sốt và được chuyển khỏi khoa hồi sức tích cực (ICU). Bác sĩ Tùy sau đó đã gỡ video chia sẻ về ca bệnh để phục vụ công tác điều tra của công an.

Theo lời khai ban đầu, người mẹ tin vào phương pháp "chích máu" sai lệch để trị bệnh. Mỗi khi con trai bị cảm sốt hoặc quấy khóc, người phụ nữ này dùng kim đâm vào cơ thể bé để "giải độc".

Bác sĩ Sui Wenyuan. Ảnh chụp màn hình

Bình Minh (Theo Red Star News, HK01)