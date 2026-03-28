Bé 10 tháng tử vong trong bữa cháo ở nhà trẻ

Lâm ĐồngBé 10 tháng tuổi ở xã Vĩnh Hảo tử vong khi ăn cháo ở nhà trẻ, nghi bị sặc.

Ngày 28/3, đại diện UBND xã Vĩnh Hảo cho biết sự việc xảy ra vào bữa trưa ở nhà trẻ tư thục Mầm Xanh, cách đây 5 ngày. Khi đang ăn cháo, bé có dấu hiệu sặc. Hai cô giáo sơ cứu nhưng không được nên trường gọi phụ huynh đến, cùng đưa bé ra Trạm Y tế xã. Tuy nhiên, bé không qua khỏi.

Nhà chức trách cho biết nhà trẻ Mầm Xanh có giấy phép, hoạt động hơn 10 năm.

Sau sự việc, xã yêu cầu chủ cơ sở cho dừng hoạt động. Công an xã đã trích xuất camera giám sát tại cơ sở, lấy lời khai những người liên quan, để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Một bữa ăn trưa tại Nhà trẻ tư thục Mầm Xanh, xã Vĩnh Hảo, trước khi xảy ra sự việc. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Hóc, sặc là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong giờ ăn. Theo các bác sĩ, phụ huynh và giáo viên cần nắm vững nguyên tắc sơ cứu. Khi phát hiện trẻ bị sặc, người lớn phải gọi ngay 115 để nhận hướng dẫn từ điều phối viên y tế.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần tập huấn định kỳ kỹ năng sơ cứu hóc dị vật và hồi sức tim phổi cho giáo viên, bảo mẫu.

Tư Huynh