Bcons Uni Valley khai thác tiềm năng thương mại

Bcons Uni Valley với 152 nhà phố tại khu đô thị Bcons City, gần Đại lộ Thống Nhất, phát triển nhờ vị trí và nguồn khách tiềm năng.

Bcons Uni Valley nằm trong khu đô thị Bcons City, sát mặt tiền Đại lộ Thống Nhất và kề bên Làng Đại học Quốc gia TP HCM. Phân khu này có nhiều tiềm năng thương mại nhờ vị trí và nguồn khách hàng sẵn có.

Nhà phố Bcons Uni Valley đã hoàn thiện. Ảnh: Bcons

Các căn nhà phố thương mại Bcons Uni Valley có lượng khách tiềm năng từ 30.000 đến 40.000 cư dân tại các tháp căn hộ của Bcons City xung quanh, cùng khoảng 70.000 sinh viên và giảng viên từ các trường đại học trong khu vực. Đây là nhóm khách hàng trẻ, năng động, có nhu cầu cao về ẩm thực, mua sắm và giải trí.

Ngoài ra, phân khu này còn được hưởng lợi từ trung tâm thương mại Bcons City Mall mới khai trương gần đó, thu hút cư dân khu vực Đông Hòa đến vui chơi và giải trí, tạo điều kiện kinh doanh cho nhiều ngành hàng.

Bcons City Mall là trung tâm thương mại đầu tiên tại Làng Đại học. Ảnh: Bcons

Nhà phố Bcons Uni Valley còn được hỗ trợ bởi hạ tầng giao thông khu vực. Làng Đại học Quốc gia TP HCM có vị trí cửa ngõ kết nối giao thương và hạ tầng được đầu tư, đang trở thành điểm kết nối phía Đông thành phố.

Các tuyến đường như Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội và đường Thống Nhất đang được nâng cấp giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến làng Đại học Quốc gia. Sự hiện diện của tuyến Metro số một Bến Thành - Suối Tiên và kế hoạch mở rộng tuyến Metro số một làm tăng tính kết nối với trung tâm thành phố và vùng lân cận.

Đại lộ Thống Nhất (trục Đông - Tây) sau giai đoạn một. Ảnh: Bcons

Theo đại diện chủ đầu tư, Bcons Uni Valley được xây dựng với tiện ích đa dạng, chú trọng trải nghiệm sống thực tế. Với thiết kế bốn tầng, chủ nhân có thể linh hoạt kinh doanh dưới tầng trệt và sắp xếp không gian sống ở các tầng trên.

Chủ nhân của Bcons Uni Valley cũng được trải nghiệm hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm 135 tiện ích như nhà trẻ, sân chơi, sân thể thao, phòng gym-yoga, spa, rạp chiếu phim, hồ bơi tràn viền, sky bar, khu nghỉ dưỡng, cafe lounge và phố đi bộ. Trung tâm thương mại khối đế rộng 10.000 m2 quy tụ 20 thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Ảnh phối cảnh Chill Sky Bar. Ảnh: Bcons

Đại diện chủ đầu tư cho biết dự án đã sẵn sàng bàn giao với khả năng vận hành cho thuê hoặc kinh doanh ngay lập tức. Dự án có pháp lý sổ hồng lâu dài và giá bán từ 7,7 tỷ đồng một căn cùng nhiều chính sách bán hàng cạnh tranh.

Yên Chi