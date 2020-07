Bcons tạo điểm sáng đầu tư địa ốc tại Dĩ An

Tình trạng kham hiếm nguồn cung nhà ở giá trên dưới 1,5 tỷ đồng được dự báo khó giải quyết tại TP HCM do quỹ đất hạn chế. Giá đất tăng cao, quỹ đất không còn nhiều, cùng tiến độ pháp lý triển khai dự án kéo dài đã ảnh hưởng mạnh đến giá nhà đất thành phố. Để tháo gỡ bài toán kinh doanh, một số doanh nghiệp bất động sản đã tìm đến Dĩ An, khu vực liền kề quận 9 và Thủ Đức (TP HCM) triển khai các dự án mới.

Lợi thế vị trí của căn hộ Bcons

"Căn hộ Dĩ An" là một trong những cụm từ tìm kiếm nổi bật trong thời gian gầy đây. Nguồn cung lớn tại khu vực này được cho là động thái đón đầu của các chủ đầu tư nhanh nhạy, nhằm tranh thủ cơ hội gia tăng giá trị khi các dự án công trình trọng điểm hoàn thành, đơn cử tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên dự kiến vận hành năm 2021. Tại Xa lộ Hà Nội (quận 9), Công ty CP Địa ốc Bcons đã triển khai hai dự án khu căn hộ tầm trung gồm Bcons Suối Tiên (đã bàn giao từ đầu tháng 5). Còn Bcons Miền Đông đến tháng 6/2020 đã hoàn thành phần xây dựng thô và bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng trong quý I/2021.

Bcons Garden có vị trí tiện lợi khi tọa lạc ngay trung tâm Dĩ An.

Tiếp đó, phía nối tiếp với đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), Công ty CP Bất động sản Phú Mỹ Hiệp (thành viên của Bcons) cũng triển khai đầu tư khu căn hộ Bcons Green View quy mô 916 căn hộ ngay trên Quốc lộ 1K, đối diện với trung tâm thương mại Big C Dĩ An, khu vực thương mại sầm uất bậc nhất tại thành phố mới. Khu vực này được dự báo sẽ phát triển đô thị mạnh mẽ nhờ hưởng lợi từ yếu tố giao thông kết nối huyết mạch với TP HCM và Biên Hòa (Đồng Nai).

Từ Quốc lộ 1K, người mua có nhu cầu ở thực sẽ có nhiều lựa chọn với 1.815 căn hộ Bcons Garden do Công ty CP Địa ốc Bcons đầu tư. Vị trí này phù hợp với khách hàng mong muốn chọn nơi an cư gần nơi làm việc, như các chuyên gia, người lao động tại khu công nghiệp Sóng Thần. Dự án nằm trong khu dân cư hiện hữu, ngay khu trung tâm thành phố Dĩ An, kết nối liền mạch đến hàng loạt tuyến đường lớn như Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo...

Căn hộ hiện đại giá từ 1,5 tỷ đồng

Một trong những điểm nổi bật của các dự án ở Dĩ An là đa số hướng đến người mua ở thực. Các căn hộ của Bcons có diện tích trung bình 50 m2, thiết kế tiện nghi với phòng khách rộng rãi, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, ban công, giá quanh mức 1,5 tỷ đồng.

Đại diện Công ty CP Địa ốc Bcons cho biết, độ tuổi mua nhà của khách hàng hiện nay khá trẻ, tập trung ở độ 30-35 tuổi. Vì vậy, căn hộ diện tích vừa phải, có đầy đủ công năng, giá trên dưới 1,5 tỷ đồng được thị trường đón nhận khá tốt. Sau khi khảo sát kỹ nhu cầu thị trường, doanh nghiệp này quyết định chọn sản phẩm phân khúc tầm trung để triển khai các dự án.

Không gian sống đa tiện ích, tối ưu không gian tại Bcons Green View.

Không chỉ tính toán về mức giá, các dự án ở Dĩ An có lợi thế về quỹ đất, được chủ đầu tư chú trọng tiện ích phục vụ cư dân. Tại Bcons Garden, dự án tọa lạc trong khu hành chính Dĩ An nhộn nhịp, thừa hưởng tất cả tiện ích hiện hữu của hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Cùng với đó là không gian sống nội khu phong phú với hàng loạt tiện ích như hồ bơi rộng hơn 500 m2, khu shophouse cung cấp các dịch vụ thiết yếu như phòng tập gym, dịch vụ spa, cà phê... cùng nhà sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, nhà trẻ, khuôn viên cây xanh lớn, an ninh 24/7...

Tọa lạc ngay khu trung tâm thành phố Dĩ An, ngoài dự án Bcons Garden, cùng hệ thống với chủ đầu tư Bcons còn có dự án Bcons Green View với khoảng 916 căn hộ. Những dự án này góp phần giải quyết câu chuyện an cư cho cán bộ, chuyên gia và người làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tới đây, bài toán này sẽ được giải quyết khi các căn hộ Bcons Garden, Bcons Green View hoàn thiện.

Minh Anh