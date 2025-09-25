Bcons mở bán 90 căn nhà phố với ưu đãi vay 70%

Nhà phố Bcons Uni Valley có vị trí gần quốc lộ 1K, giá bán từ 7,7 tỷ đồng, chủ đầu tư hỗ trợ khách vay ngân hàng 70%, thanh toán 20% khi ký hợp đồng mua bán.

Tập đoàn Bcons giới thiệu dự án ra thị trường trong quý III/2025. Bcons Uni Valley tọa lạc tại vị trí giao điểm giữa quốc lộ 1K rộng 54 m và đường Thống Nhất rộng 32 m.

Theo đại diện chủ đầu tư, đây là hai tuyến giao thông giữ vai trò kết nối trung tâm TP HCM với các khu vực phía Đông Bắc, đồng thời liên kết làng đại học Quốc gia, vành đai 3, Xa lộ Hà Nội, bến xe Miền Đông và tuyến metro số 1. Vị trí này được đánh giá có dư địa tăng trưởng nhờ hạ tầng đang phát triển và dân cư tập trung đông.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Bcons

Theo chủ đầu tư, nhà phố được xem là phân khúc có nguồn cung hạn chế tại TP HCM. Các sản phẩm có vị trí nằm trên trục đường lớn, kết nối thuận tiện, thường tạo lợi thế về thanh khoản và tiềm năng gia tăng giá trị. 90 căn Bcons Uni Valley với pháp lý đầy đủ đáp ứng đồng thời các yếu tố này nên thu hút sự quan tâm từ thị trường.

Các sản phẩm có giá bán từ 7,7 tỷ đồng mỗi căn, đi kèm chính sách hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70% giá trị. Khách hàng thanh toán 20% khi ký hợp đồng mua bán, 10% cho đợt tiếp theo sau hai tháng, 5% còn lại thanh toán khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, người mua được ân hạn nợ gốc 12 tháng và chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 65% trong cùng thời gian. Với khách hàng không vay vốn, dự án áp dụng chiết khấu 4,55% trên giá trị căn nhà (chưa bao gồm thuế VAT) và tặng thêm vàng từ hai đến 4 chỉ tùy vị trí căn.

Phối cảnh nội khu dự án. Ảnh: Bcons

Theo bà Lâm Nguyệt Thanh Ngân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Sao Việt - đơn vị phân phối dự án, so với mặt bằng chung, mức giá từ 7,7 tỷ đồng được coi là cạnh tranh khi nguồn cung liền thổ trong thành phố chủ yếu ở phân khúc cao cấp, giá dao động 15-30 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cho biết, giá nhà ở trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đã tăng mạnh từ đầu năm nay. Mức tăng tập trung tại các khu vực có hạ tầng phát triển hoặc dự án đã bàn giao. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là sự khan hiếm quỹ đất và chi phí đầu vào gia tăng.

"Trong bối cảnh giá nhà ở đi lên, khu vực giao giữa quốc lộ 1K và đường Thống Nhất vẫn còn dư địa tăng trưởng. Với mức giá khởi điểm của nhà phố Bcons Uni Valley, người mua có cơ hội hưởng lợi và đón đầu chu kỳ tăng mới của thị trường", đại diện nói.

Hoàng Đan