Bcons Center City tích hợp căn hộ, trung tâm thương mại, văn phòng làm việc, hình thành hệ sinh thái khép kín đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc, giải trí hàng ngày.

Theo đại diện chủ đầu tư, quá trình đô thị hóa tại TP HCM diễn ra nhanh, kéo theo áp lực lên hạ tầng và chất lượng sống. Trong bối cảnh đó, mô hình đô thị tích hợp nhiều chức năng trở thành lựa chọn phổ biến. Người mua nhà không chỉ quan tâm đến vị trí và giá bán, mà còn chú trọng khả năng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong phạm vi gần.

Xu hướng này thể hiện rõ tại khu Đông TP HCM, nơi tập trung nhiều dự án mới và thu hút nhóm khách hàng trẻ. Nhóm khách hàng này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với không gian sống. Họ cần môi trường có hệ tiện ích đầy đủ, vận hành ổn định, đảm bảo các yếu tố về an ninh, không gian xanh và dịch vụ.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Bcons

Trong bối cảnh đó, xu hướng "all-in-one living" - sống tích hợp trong hệ sinh thái khép kín dần trở thành tiêu chuẩn mới của thị trường. Các chuyên gia đánh giá, sự thay đổi tiêu chí chọn nhà sẽ là cơ hội cho những dự án đáp ứng được việc cung cấp hệ sinh thái đủ chiều sâu cùng khả năng vận hành thực tế.

Theo Tập đoàn Bcons, đón đầu xu hướng này, Bcons Center City phát triển theo định hướng "thành phố thu nhỏ", nơi mọi nhu cầu sống được tích hợp và vận hành trong cùng không gian. Dự án tọa lạc tại phường Đông Hòa, khu vực cửa ngõ kết nối "tam giác vàng" kinh tế Đông Nam Bộ. Đồng thời, dự án với quy mô hơn 3 ha là một phần của quần thể đô thị Bcons City, cung cấp 1.940 sản phẩm căn hộ ở. Tổ hợp có chuỗi tiện ích trung tâm thương mại 7 tầng, hai tháp đôi văn phòng - khách sạn, đa chức năng hiện đại.

Phối cảnh hệ tiện ích ngay nội khu. Ảnh: Bcons

Điểm đáng chú ý nằm ở cách dự án xây dựng hệ tiện ích. Thay vì phát triển rời rạc, Bcons Center City có khoảng 74 tiện ích nội khu, đồng thời kết nối nhanh chóng với 135 tiện ích đã hiện hữu trong quần thể Bcons City. Chuỗi tiện ích khép kín nội - ngoại khu này tạo thành hệ thống đa tầng có khả năng vận hành đồng bộ.

Nhờ quy hoạch đồng bộ, Bcons Center City hình thành cấu trúc tiện ích theo nhiều lớp, đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Ở lớp tiện nghi, dự án tập trung vào các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Hai trung tâm thương mại quy mô lớn gồm khối 7 tầng trong nội khu và Bcons City Mall trong quần thể Bcons City cung cấp hệ dịch vụ mua sắm, ẩm thực đa dạng. Các tiện ích này giúp cư dân tiếp cận dịch vụ thiết yếu trong phạm vi gần.

Lớp tiện ích tiếp theo hướng đến sức khỏe và cân bằng. Dự án bố trí hồ bơi, công viên, khu thể thao và không gian dạo bộ nhằm phục vụ nhu cầu vận động, thư giãn. Khu quảng trường diện tích khoảng 8.000 m² tạo thêm không gian sinh hoạt ngoài trời, góp phần hình thành nhịp sống ổn định cho cư dân.

Ở khía cạnh giáo dục, dự án tích hợp trường học liên cấp Bschool cùng các không gian sinh hoạt chung. Tiếp đó là hệ thống trường học các cấp của khu vực trong bán kính vài km. Các tiện ích này hỗ trợ hình thành cộng đồng cư dân ổn định và tăng tính gắn kết trong quá trình sinh sống lâu dài.

Song song đó, nhiều tiện ích giải trí được bố trí nhằm phục vụ nhiều nhóm tuổi. Rạp chiếu phim, khu vui chơi và các không gian sinh hoạt đa thế hệ giúp hoàn thiện trải nghiệm sinh hoạt, tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình sử dụng phù hợp theo nhu cầu.

Hạ tầng quanh dự án. Ảnh: Bcons

Ngoài hệ tiện ích nội khu, cư dân còn được hưởng các chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của các thương hiệu đang kinh doanh trong trong quần thể Bcons City. Điều này góp phần tăng khả năng tiếp cận và sử dụng tiện ích trong quá trình sinh hoạt hàng ngày.

Đại diện Tập đoàn Bcons cho biết, trong bối cảnh khu Đông TP HCM đang thu hút nhóm khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sống, mô hình này đáp ứng nhu cầu về không gian tích hợp đầy đủ chức năng. Hệ tiện ích hiện đại, cùng với các trung tâm thương mại quy mô lớn, đồng thời phục vụ không chỉ cư dân nội khu, còn đáp ứng nhu cầu của người dân khu vực lân cận.

Cách tiếp cận của Bcons Center City không dừng ở việc bổ sung tiện ích riêng lẻ, mà hướng đến xây dựng môi trường sống có cấu trúc rõ ràng. Trong điều kiện thị trường ngày càng chú trọng giá trị sử dụng thực tế, hệ tiện ích khép kín trở thành yếu tố quan trọng. Đối với người mua ở thực, lợi ích thể hiện ở khả năng tiết kiệm thời gian di chuyển và duy trì nhịp sống ổn định khi các nhu cầu cơ bản được đáp ứng ngay trong nội khu.

Ở góc độ khai thác, các dự án có hệ tiện ích đầy đủ thường thu hút nhóm khách thuê có nhu cầu rõ ràng. Điều này giúp cải thiện khả năng khai thác và duy trì tính thanh khoản của sản phẩm trong thời gian dài. Bên cạnh yếu tố nội khu, hạ tầng khu vực tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ. Dự án kết nối với các tuyến giao thông như quốc lộ 1K, vành đai 3. Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đã đi vào vận hành và đang định hướng mở rộng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng khả năng kết nối vùng.

Sự kết hợp giữa hạ tầng khu vực và hệ tiện ích nội khu tạo nền tảng cho khả năng sử dụng lâu dài. Khi các yếu tố này được hoàn thiện, bất động sản có điều kiện duy trì giá trị và phát triển ổn định theo thời gian.

Hoàng Đan