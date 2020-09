Bcons Bee áp dụng chính sách thanh toán hỗ trợ người mua nhà

Dự án Bcons Bee triển khai chính sách thanh toán linh hoạt cùng chiết khấu 4%, tạo cơ hội cho người mua sớm an cư với giá hợp lý.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons - đơn vị phát triển dự án khu căn hộ Bcons Bee cho biết, khách hàng mua căn hộ Bcons Bee có nhiều sự lựa chọn về giải pháp tài chính.

Giải pháp hỗ trợ người mua nhà

Cụ thể, khách mua căn hộ Bcons Bee lựa chọn thanh toán theo tiến độ sẽ được giảm ngay 4% trên giá trị hợp đồng chưa thuế VAT và phí bảo trì. Tiếp đó, công ty triển khai thêm chính sách hỗ trợ người mua nhà sở hữu dài lâu, chỉ thanh toán đến 30% khi ký hợp đồng mua bán và không phải đóng thêm bất kỳ khoản nào đến khi nhận nhà. Toàn bộ phần giá trị mua căn hộ còn lại, Ngân hàng Quân đội (MB) cho vay lên đến 20 năm.

Chủ đầu tư Bcons Bee ký hợp tác Ngân hàng Quân Đội hỗ trợ người mua. Ảnh: Bcons.

Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách hàng, MB còn đưa ra chính sách ân hạn nợ gốc đến khi khách hàng nhận căn hộ. Trong suốt thời gian xây dựng, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án sẽ tài trợ 100% lãi suất cho khách hàng.

Phương thức thanh toán nhẹ nhàng cùng chính sách tài trợ tài chính mua nhà phù hợp cho người mua muốn sở hữu một chốn an cư với chi phí vừa tầm. Sau khi thanh toán đủ 30%, trong suốt thời gian dự án xây dựng, người mua căn hộ có nhiều thời gian để chuẩn bị tài chính thanh toán cho ngân hàng ngay khi bàn giao nhà. Chính sách thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà cũng có lợi cho nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư thuận lợi cân đối tài chính.

Anh Lê Thắng đang sinh sống tại Bình Thuận cho biết, anh an tâm khi chọn mua căn hộ tại dự án Bcons Bee, bởi chính sách thanh toán chỉ 30% đến khi nhận nhà giúp anh chủ động thời gian chuẩn bị nguồn tiền.

Bcons Bee có vị trí gần Khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM. Đây là lý do giúp anh và gia đình quyết định lựa chọn mua căn hộ này để chuẩn bị chỗ ở cho con khi vào đại học. Đồng thời, Dĩ An là nơi có nhu cầu việc làm dồi dào, tạo cơ hội

an cư lạc nghiệp cho thế hệ tương lai sau khi ra trường.

Địa chỉ an cư được nhiều người lựa chọn

Hiện Bcons Bee là dự án căn hộ có giá thuộc nhóm thấp nhất thị trường Bình Dương. Tổng giá trị căn hộ từ 1,25 tỷ đồng (đã gồm VAT). Các căn hộ được thiết kế với diện tích từ 33,54-68,73 m2, trang bị tủ bếp trên dưới đầy đủ, vật liệu xây dựng chất lượng cao, thiết kế hiện đại, thoáng mát, đem đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Dự án cung cấp cho thị trường tổng cộng 289 căn hộ.

Phối cảnh dự án Bcons Bee. Thông tin liên hệ đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Sao Việt. Hotline: 0905935935. Website.

Khu căn hộ Bcons Bee có vị trí thuận lợi để an cư khi tọa lạc ngay khu dân cư hiện hữu đã phát triển sầm uất, đảm bảo an ninh, ngay mặt tiền đường D11 lộ giới rộng 12 m thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, Bình Dương.

Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển vào TP HCM hay khu trung tâm hành chính Dĩ An chỉ trong ít phút. Dự án cũng gần kề các tiện ích trong khu vực, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Song song đó, ngay tại dự án, cư dân cũng được cung cấp hàng loạt tiện ích cho cuộc sống hàng ngày như công viên, khu thể thao, khu shophouse, nhà trẻ, hồ bơi...

Với các chính sách tài chính từ chủ đầu tư, Bcons Bee tạo cơ hội cho người mua nhà trong giai đoạn hiện nay hưởng ưu đãi nhiều hơn, giúp người trẻ có thể sở hữu chốn an cư như ý.

Vũ Khánh