BCG Land hợp tác IHG phát triển du lịch trải nghiệm Hội An

Quảng NamNhà phát triển bất động sản BCG Land bắt tay cùng Tập đoàn quản lý vận hành danh tiếng InterContinental Hotels Group (IHG) nâng tầm trải nghiệm văn hoá địa phương.

Năm nay, Quảng Nam đăng cai Năm du lịch Quốc gia 2022 với hơn 60 hoạt động. Đây là tiền đề giúp cho du lịch Hội An hồi phục nhanh sau đại dịch. Cuối tháng 4 vừa qua, UBND TP Hội An, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp cùng hai đơn vị phát triển dự án là Công ty cổ phần BCG Land (thành viên Tập đoàn Bamboo Capital) và Công ty cổ phần Tập đoàn VNGroup đồng hành tổ chức đêm nhạc "Trịnh Công Sơn: Hoian d’Or - Nối miền di sản".

Sự kiện thu hút sự quan tâm, tạo nên điểm kết nối giá trị văn hóa và nghệ thuật tại phố Hội. Đó là những tín hiệu tích cực cho thấy du lịch trải nghiệm văn hóa sẽ sớm bình thường trở lại và phát triển mạnh mẽ.

BCG Land đồng hành tổ chức đêm nhạc Trịnh Công Sơn 'Nối miền di sản'. Ảnh: BCG Land

Tiếp cận khách hàng toàn cầu với thương hiệu vận hành khách sạn quốc tế

Ngày 31/5 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo TP. Hội An, lãnh đạo Sở văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam, tập đoàn quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới InterContineltal Hotels Group (IHG) đã ký kết thương vụ vận hành 3 thương hiệu khách sạn cao cấp tại Hoian d'Or - Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hóa.

BCG Land ký kết với IHG Hotel & Resort vận hành Hoian d’Or. Ảnh: BCG Land

Bộ ba thương hiệu khách sạn sắp ra mắt tại Hội An bao gồm Hotel Indigo Hoi An Ancient Town (175 phòng), Crowne Plaza Hoi An Ancient Town (300 phòng) và khách sạn Holiday Inn Hoi An Ancient Town với quy mô 193 phòng.

Ngoài bộ ba khách sạn, dự án Hoian d'Or còn có trung tâm hội nghị quy mô với diện tích hơn 2.000m2 nằm trong khuôn viên khách sạn Crowne Plaza Hoi An Ancient Town.

Các tiện ích đa dạng tại ba khách sạn bao gồm 6 nhà hàng và bar, câu lạc bộ ven sông độc đáo, hồ bơi ngoài trời, câu lạc bộ thể hình, khu spa bằng thảo dược quý và khu trà đạo, khu thương mại dịch vụ... Nằm biệt lập trên đảo Cồn Bắp được bao quanh bởi sông Thu Bồn, dự án nằm cách phố cổ chỉ 800m, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng một giờ lái xe. Từ Hoian d'Or, du khách dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng của Hội An.

Hoian d’Or mang đến những trải nghiệm mới về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Ảnh: BCG Land

Đại diện nhà phát triển dự án, ông Võ Mạnh Tín - CEO BCG Land cho biết, Hoian d’Or được đầu tư bài bản và tâm huyết để trở thành một điểm đến văn hóa. Với dự đồng hành của IHG, công ty kỳ vọng dự án này sẽ tạo chuẩn mực mới cho du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ tại Hội An.

"Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hóa Hoian d’Or hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách và cư dân tương lai một kỳ nghỉ tràn đầy năng lượng và cảm xúc với những trải nghiệm du lịch văn hóa tuyệt vời", ông Tín nhấn mạnh.

Bảo tồn những giá trị di sản của địa phương là tinh thần mà BCG Land theo đuổi qua dự án Hoian d'Or. Ảnh: BCG Land

Nâng tầm trải nghiệm du lịch Hội An

Triển vọng tăng trưởng của du lịch Hội An trở thành hấp lực của bất động sản nghỉ dưỡng. Khác với các loại hình khác, bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ cần đòi hỏi các tiêu chuẩn về thẩm mỹ, tiện ích, chi phí mà còn cần thêm uy tín của đơn vị quản lý vận hành. Vì vậy, hợp tác với một đơn vị quản lý vận hành quốc tế chính là khẳng định tầm nhìn của nhà phát triển dự án cũng như tiềm năng tiếp cận mạng lưới khách hàng toàn cầu.

Để có được sự hợp tác của những tập đoàn quản lý vận hành quốc tế, nhà phát triển dự án không chỉ cần đáp ứng yêu cầu tài chính mà đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ của dự án từ diện tích, quy mô, không gian, tiện ích, dịch vụ cho đến những chi tiết nhỏ như nội thất phòng, cách bài trí....Bên cạnh đó, các đơn vị quản lý vận hành quốc tế còn giúp chuẩn hóa quy trình vận hành, đào tạo nhân sự, kiểm duyệt chất lượng, chăm sóc khách hàng, quảng cáo thương hiệu,... mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Đặc biệt, khi hợp tác với các thương hiệu quản lý quốc tế, các khách sạn còn được hưởng lợi thế từ hệ thống khách hàng toàn cầu.

Sự xuất hiện của Hoian d’Or cùng đơn vị vận hành quốc tế danh tiếng IHG hứa hẹn sẽ góp phần giúp Hội An trở thành điểm sáng của du lịch trải nghiệm văn hóa. Dự án cũng đánh dấu những bước khởi đầu trong chuỗi dự án đồng hành bứt phá du lịch, nâng tầm kinh tế địa phương của BCG Land.

Yên Chi