BCA cung cấp máy in chính hãng HP cho doanh nghiệp

Công ty TNHH thương mại Kỹ thuật BCA là đối tác chiến lược của HP, cung cấp các dòng máy in chính hãng, nhỏ gọn cho gia đình và doanh nghiệp.

Là đối tác chính thức của HP tại Việt Nam, BCA xây dựng tiêu chí kinh doanh theo sát nhu cầu thị trường, lấy khách hàng làm trung tâm, hướng đến phục vụ mọi đối tượng khách hàng. Điều này giúp khách hàng của BCA có nhiều sự lựa chọn hơn, nhất là với dòng sản phẩm máy in của HP.

Với 10 năm kinh nghiệm trong phân phối thiết bị in ấn, BCA là đối tác chiến lược quan trọng của HP tại Việt Nam.

Điểm nổi bật ở các dòng máy in HP dành cho gia đình hay doanh nghiệp vừa và nhỏ là thiết kế trang nhã, nhỏ gọn, phù hợp không gian làm việc văn phòng hay gia đình. Máy có tốc độ in nhanh, bản in sắc nét, chi phí tiết kiệm. Thiết bị tích hợp ứng dụng HP Smart, được thiết kế thân thiện với người dùng, giúp kết nối với điện thoại thông minh, máy tính bảng, hỗ trợ in ấn, photocopy hay scan dễ dàng, thuận tiện hơn.

Bên cạnh cung cấp thiết bị, sản phẩm công nghệ chính hãng HP, BCA còn là Trung tâm bảo hành ủy quyền HP DesignJet tại Việt Nam. BCA có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, được kế thừa và đào tạo từ HP trong 10 năm, tay nghề cứng, có thể xử lý Service mode của tất cả dòng máy, từ cơ bản đến cao cấp.

Theo đại diện BCA, công ty đang đẩy mạnh đầu tư xe giao hàng, tập trung dịch vụ giao hàng nhanh từ 2-4 giờ kể từ lúc đặt hàng, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng trong tình hình hiện nay. Công ty có đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình cùng số lượng lớn máy in văn phòng, máy in khổ lớn và desktop, monitor, laptop, workstation..., đảm bảo đầy đủ mặt hàng trong kho, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Ngoài phân phối, bảo hành máy in HP, BCA cũng triển khai chương trình khuyến mại cho các dòng sản phẩm chính hãng khác với mức giá ưu đãi. Xem thêm khuyến mại tại đây.

"Chúng tôi hướng đến trở thành điểm đến uy tín, đáng tin cậy cho cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm máy in đa năng, nhỏ gọn, phục vụ tối đa nhu cầu in ấn ngay tại nhà", đại diện BCA nói.

Hà Thanh (Ảnh: BCA)