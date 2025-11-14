BBC xin lỗi ông Trump nhưng từ chối bồi thường

BBC xin lỗi Tổng thống Mỹ vì cắt ghép video khiến công chúng hiểu sai phát biểu của ông liên quan bạo loạn Đồi Capitol, song từ chối bồi thường.

"Chủ tịch BBC Samir Shah đã gửi thư cá nhân tới Nhà Trắng, bày tỏ rõ ràng với Tổng thống Donald Trump rằng ông và tập đoàn rất xin lỗi về việc chỉnh sửa phát biểu của Tổng thống", BBC hôm 13/11 ra tuyên bố, thông báo đã dừng phát phim tài liệu Trump: Liệu có cơ hội thứ hai? trên mọi nền tảng.

Mặc dù BBC bày tỏ "chân thành lấy làm tiếc" về cách thức biên tập video, họ cho rằng không có đủ căn cứ để ông Trump kiện đài này với cáo buộc "phỉ báng". Các luật sư của BBC cũng đã gửi thư phản hồi tới đội ngũ pháp lý của ông Trump.

Bên ngoài tòa nhà BBC ở London, Anh hôm 10/11. Ảnh: AFP

Trong một tập của loạt phim tài liệu Panorama được phát sóng trước bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, BBC cắt ghép video phát biểu của ông Trump vào ngày bạo loạn Đồi Capitol, khiến công chúng hiểu sai thành Tổng thống Mỹ khích lệ người biểu tình cùng ông "chiến đấu hết mình". Tuy nhiên, thực tế ông Trump nói "chúng ta sẽ tiến về Đồi Capitol và cổ vũ cho các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ dũng cảm của chúng ta".

Tổng giám đốc BBC Tim Davie và CEO bộ phận tin tức Deborah Turness đã từ chức vì bê bối này. Chủ tịch Samir Shah sau đó cũng lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đài nên khách quan hơn.

Bê bối cắt ghép phát biểu khiến tổng giám đốc BBC từ chức Phó tổng biên tập Gordon Rayner của Telegraph phân tích đoạn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị BBC cắt ghép. Video: Telegraph

Nhóm luật sư của Tổng thống Trump đã gửi thư tới BBC, cho nhà đài này thời hạn tới ngày 14/11 để gỡ toàn bộ nội dung có chứa đoạn video đã bị cắt ghép. Đội ngũ của ông Trump dọa BBC phải đối mặt với vụ kiện cùng mức bồi thường không dưới 1 tỷ USD.

Ngoài Panorama, BBC cũng đang xem xét một bản chỉnh sửa khác phát biểu của ông Trump liên quan bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ. Theo Telegraph, trong bản tin trên chương trình Newsnight vào tháng 6/2022, các cụm từ ông Trump nói ở những thời điểm khác nhau trong bài phát biểu đã được chỉnh sửa để tạo cảm giác ông kêu gọi người ủng hộ đến Đồi Capitol "chiến đấu hết mình".

Huyền Lê (Theo BBC, AFP)