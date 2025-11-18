BBC sẽ đấu tới cùng nếu ông Trump đệ đơn kiện

Chủ tịch BBC tuyên bố sẽ đấu tranh tới cùng nếu bị Tổng thống Trump kiện tội phỉ báng và đòi hàng tỷ USD bồi thường.

"Tôi muốn nói rõ với mọi người rằng lập trường của chúng ta không đổi. Không có cơ sở nào cho một vụ kiện phỉ báng và chúng tôi quyết đấu tranh với điều này", Chủ tịch BBC Samir Shah nói trong thông điệp gửi tới nhân viên ngày 17/11.

Ông Shah cho biết thêm gần đây xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng BBC bị Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện cũng như về những khoản phí phát sinh hay khoản tiền để dàn xếp. Ông khẳng định BBC luôn ý thức rằng hoạt động của mình dựa vào tiền phí của người dân, vì vậy đài có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của những người đóng phí, tức công chúng Anh.

Chủ tịch BBC Samir Shah. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước nói sẽ kiện để yêu cầu BBC bồi thường 1-5 tỷ USD và vụ kiện có khả năng diễn ra trong tuần này. Ông Trump cho biết thêm Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gọi cho ông và bày tỏ nỗi xấu hổ.

Chủ tịch BBC trước đó gửi thư tới Nhà Trắng, xin lỗi Tổng thống Trump vì sự cố chỉnh sửa bài phát biểu của ông. Tuy nhiên, nhà đài này từ chối yêu cầu bồi thường, nói rằng không có đủ căn cứ để ông Trump kiện họ với cáo buộc "phỉ báng".

Trong một tập của loạt phim tài liệu Panorama được phát sóng trước bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, BBC cắt ghép video phát biểu của ông Trump vào ngày bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021, khiến công chúng hiểu sai thành Tổng thống Mỹ khích lệ người biểu tình cùng ông "chiến đấu hết mình". Tuy nhiên, thực tế ông Trump nói "chúng ta sẽ tiến về Đồi Capitol và cổ vũ cho các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ dũng cảm của chúng ta".

Tổng giám đốc BBC Tim Davie và CEO bộ phận tin tức Deborah Turness đã từ chức vì bê bối này. Chủ tịch Samir Shah thừa nhận đài nên khách quan hơn.

Bê bối cắt ghép phát biểu khiến tổng giám đốc BBC từ chức Phó tổng biên tập Gordon Rayner của Telegraph phân tích đoạn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị BBC cắt ghép. Video: Telegraph

Ngọc Ánh (Theo AFP)