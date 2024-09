Diễn viên hài BB Trần chơi violin, thực hiện các động tác đu dây, xoay tròn trên không trong show "Anh trai vượt ngàn chông gai".

BB Trần phô diễn nhiều kỹ năng tại show 'Anh trai' Các màn diễn của BB Trần trong "Anh trai vượt ngàn chông gai". Video: Ban tổ chức cung cấp

Ở công diễn ba hôm 23/8, BB Trần nhảy sexy trên sân khấu nước cùng đồng đội trong ca khúc Let Me Feel Your Love Tonight (Rhymastic). Tiết mục này lọt vào top thịnh hành trên YouTube, được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. S.T Sơn Thạch cho biết BB Trần là một trong số nghệ sĩ khiến anh ngạc nhiên bởi sự lăn xả, chịu khó làm những điều mới mẻ. "Anh ấy dễ thương, luôn tạo không khí vui nhộn cho mọi người", ca sĩ nói.

Theo diễn viên, khi tham gia chương trình, anh xác định đầu tư nghiêm túc, dùng hết sức lực, tinh thần để được thỏa sức trình diễn. BB Trần dành ba tháng để học tất cả kỹ năng như đàn, múa cột, ballet, diễn xiếc trước khi ghi hình cho show. Diễn viên cho biết tay chân anh dài, các cơ khớp không được dẻo nên khi học ballet hay nhảy, anh phải dành thời gian luyện tập gấp đôi người khác. Sau những buổi tập cùng huấn luyện viên, anh còn tự tập ở nhà bốn giờ mỗi ngày. "Có những hôm tôi không thể nhấc nổi người khỏi giường vì đau nhức toàn thân", BB Trần nói.

Ở liên khúc Vợ người người ta - Chuyện ba người (Phan Mạnh Quỳnh - Quốc Dũng) trong công diễn hai, anh vừa đu dây xoay tròn liên tục trên không vừa hát. Diễn viên nói không sợ bị chê giọng yếu, nhảy xấu, chỉ biết cố gắng hết mình để mang đến tiết mục chất lượng cho khán giả.

Trong bài Tình yêu ngủ quên (Hoàng Tôn), anh mặc trang phục của người Nhật, biểu diễn màn đu cột. Hay khi solo Cánh hồng phai trong vòng mở màn (Dương Khắc Linh), diễn viên gây ấn tượng với màn kéo violin.

BB Trần được khán giả biết đến với vai trò trưởng nhóm hài BB&BG. Năm 2017, anh rời nhóm, hoạt động độc lập. Bên cạnh việc sản xuất các video phát trên mạng, diễn viên xuất hiện trong nhiều chương trình, game show và MV của các ca sĩ. Anh đóng một số phim điện ảnh như: Cầu vồng không sắc, Điệp vụ chân dài, Lộc phát, Bảo mẫu siêu quậy. Tên tuổi anh được chú ý khi tham gia show thực tế Chạy đi chờ chi 2019 (Running man phiên bản Việt) cùng các ngôi sao như Ngô Kiến Huy, Lan Ngọc, Jun Phạm, Trương Thế Vinh.

