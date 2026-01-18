Bayern vượt mốc 100 bàn mùa này

ĐứcThắng ngược 5-1 trên sân RB Leipzig ở vòng 18 Bundesliga, Bayern trở thành CLB đầu tiên trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu cán mốc 100 bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Đoàn quân dưới trướng HLV Vincent Kompany đã ghi tới 101 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Trong đó, Bayern có 71 bàn tại Bundesliga, 10 bàn ở Cup Quốc gia, hai bàn tại Siêu Cup Đức và 18 bàn tại Champions League.

Thành tích làm bàn của Bayern vượt trội so với hàng loạt "ông lớn" tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, như Barca (79 bàn), Real Madrid (65), Arsenal (69), Liverpool (52), Man City (76), PSG (68) hay Inter Milan (62).

Harry Kane mừng bàn trong trận Bayern thắng RB Leipzig 5-1 ở vòng 18 Bundesliga ngày 17/1/2026. Ảnh: FC Bayern

Trên sân Red Bull Arena tối 17/1, RB Leipzig bất ngờ dẫn bàn sau hiệp một nhờ pha đệm bóng cận thành của Romulo Cardoso. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Sang hiệp hai, Bayern bùng nổ để tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại Bundesliga mùa này.

Phút 50, Serge Gnabry tung cú sút chéo góc hiểm hóc, gỡ hòa 1-1, đồng thời ghi bàn thắng thứ 100 sau 308 trận khoác áo Bayern.

Kể từ thời điểm đó, thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách. Michael Olise trở thành tâm điểm với màn trình diễn chói sáng, khi thực hiện cú hat-trick kiến tạo, lần lượt "dọn cỗ" cho Harry Kane, Jonathan Tah và Aleksandar Pavlovic lập công. Đến phút 88, chính tiền vệ người Anh khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng pha đặt lòng chân trái sở trường, ấn định chiến thắng thuyết phục.

Jamal Musiala (phải) chia vui với Michael Olise. Ảnh: FC Bayern

Không chỉ giành trọn ba điểm, Bayern còn đón tin vui lớn về lực lượng khi Jamal Musiala trở lại sân cỏ ở phút 87. Đây là màn tái xuất của tiền vệ người Đức sau 196 ngày dưỡng thương, kể từ chấn thương nghiêm trọng trong trận gặp PSG tại Club World Cup. Chỉ chưa đầy một phút sau khi vào sân, Musiala đã để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Olise ghi bàn.

"Musiala đang tràn đầy năng lượng tích cực. Khi bạn vượt qua giai đoạn khó khăn đó, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng trở nên tuyệt vời. Tôi luôn nhắc các cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương hãy ghi nhớ cảm giác đặc biệt của khoảnh khắc đầu tiên ấy", HLV Vincent Kompany chia sẻ sau trận.

Với chiến thắng này, Bayern nối dài mạch bất bại lên 18 trận, trong đó có 16 chiến thắng và hai trận hòa, để vững vàng trên đỉnh bảng Bundesliga với 50 điểm, hơn đội xếp thứ hai Dortmund tới 11 điểm.

Ở trận đấu tiếp theo, "Hùm xám" sẽ chạm trán đại diện Bỉ Union Saint-Gilloise tại lượt bảy vòng bảng Champions League vào ngày 21/1.

Hồng Duy