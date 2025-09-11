Bayern từng từ chối cơ hội mua Lamine Yamal

Tây Ban NhaNếu chấp nhận chi 5,5 triệu USD, Bayern có thể đã mua được tiền đạo Lamine Yamal vào năm 2022.

Trong cuốn Transfer Insider mới phát hành, nhà báo Christian Falk (Đức) cho biết Bayern cử Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic và Giám đốc kỹ thuật Marco Neppe đến Tây Ban Nha vào tháng 2/2022. Mục tiêu chính của họ khi đó là Gavi, tiền vệ 17 tuổi vừa ra mắt Barca, nhưng cũng để mắt đến Lamine Yamal.

Trong cuộc gặp, đại diện của Yamal, Jorge Mendes đặt giá 5,5 triệu USD. Tuy nhiên, xét đến việc cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha khi đó mới 14 tuổi, đội bóng Đức cho rằng mức giá quá cao và từ chối mua.

Yamal (phải) giúp Barca thắng Bayern 4-1 ở vòng bảng Champions League 2024-2025. Ảnh: AFP

Những gì diễn ra về sau cho thấy Bayern đã sai lầm. Sau khi ra mắt Barca vào tháng 4/2023, Yamal xác định gắn bó lâu dài. Mọi động thái chuyển nhượng tiếp theo của Bayern đều trở nên bất khả thi.

Tháng 7/2024, Yamal giúp Tây Ban Nha vô địch Euro trên đất Đức, trong đó có trận tứ kết thắng đội chủ nhà 2-1. Tiền đạo cánh này cũng giành hai danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất và Bàn thắng đẹp nhất giải.

Mùa 2024-2025, Yamal tiếp tục thăng hoa. Anh ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần trong 55 trận, giúp Barca giành La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha.

Barca vừa gia hạn hợp đồng với Yamal đến tháng 6/2031. Ngôi sao tuổi teen nhận mức lương 20 triệu USD mỗi mùa, chưa kể thưởng 7 triệu tùy theo phong độ và thành tích tập thể. Barca cũng đặt phí giải phóng hợp đồng 1,1 tỷ USD.

Yamal chào đời năm 2007 tại Barcelona, Tây Ban Nha, trong gia đình nhập cư từ Morocco. Anh gia nhập lò đào tạo La Masia của Barca vào năm 2014.

La Masia từng cung cấp rất nhiều ngôi sao cho đội một Barca, gồm cả Pep Guardiola, Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Lionel Messi, cho đến Gavi, Yamal và Pau Cubarsi ngày nay. Tuy nhiên, một số cầu thủ chọn ra đi trước khi có cơ hội ra mắt đội một, trong đó có Cesc Fabregas (đến Arsenal) và Gerard Pique (Man Utd). Cả hai sau đó đều quay về khoác áo Barca và giặt hái thành công.

Thanh Quý (theo Bild)