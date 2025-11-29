Bayern thắng nhọc ở phút bù

Đức Luis Diaz và Nicolas Jackson cùng ghi bàn ở phút bù hiệp hai, giúp Bayern Munich thắng đội khách St Pauli 3-1 ở vòng 12 Bundesliga.

*Tiếp tục cập nhật

Luis Diaz che chắn bóng trong trận Bayern gặp St Pauli trên sân Allianz Arena, thành phố Munich, Đức, vòng 12 Bundesliga ngày 29/11/2025. Ảnh: Bundesliga

Trước trận này, cỗ máy bất bại của HLV Vincent Kompany có dấu hiệu bị hóa giải, khi họ hòa Union Berlin ở Bundesliga, rồi thua Arsenal tại Champions League. Xen giữa hai trận này là chiến thắng hủy diệt Freiburg, nhưng so với đội bóng đã toàn thắng 16 trận đầu mùa, "Hùm Xám" đã hụt hơi. Trận thua Arsenal cũng khiến họ khởi đầu chậm trước St Pauli.

Bayern bị dội gáo nước lạnh ngay phút thứ sáu, từ pha mất bóng của hậu vệ phải vốn chơi ổn định từ đầu mùa, Konrad Laimer. Tiền vệ Mathias Pereira Lage cướp được, chọc khe cho tiền đạo Andreas Hountondji thoát xuống sút về góc gần, mở tỷ số. Thủ thành 39 tuổi Manuel Neuer có thể làm tốt hơn trong tình huống này, nếu khép góc.

Đoàn quân Kompany gỡ lại được một bàn ở phút 44. Từ pha phất bóng của trung vệ Kim Min-jae từ giữa sân vào cấm địa, Luis Diaz thoát xuống nhưng bị tỳ ngã. Tiền đạo Colombia vẫn kịp đánh gót lại cho Raphael Guerreiro sút về góc cao ghi bàn.

Phải đến phút bù thứ ba hiệp hai, Bayern mới ghi bàn dẫn ngược. Từ quả tạt của Joshua Kimmich bên phải, Diaz thoát xuống đánh đầu cận thành mà không bị ai kèm.

Xuân Bình