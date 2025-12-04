Bayern thắng nhờ hai bàn phản lưới ở Cup Quốc gia

ĐứcBayern Munich chỉ tự ghi một bàn trong trận thắng Union Berlin 3-2 ở vòng 1/8 Cup Quốc gia, tối 3/12.

Trước trận đấu trên sân Alten Forsterei, Union Berlin là đội duy nhất khiến Bayern không thể giành ba điểm tại Bundesliga mùa này, khi hòa 2-2 tại vòng 10. Lần này, hai đội vẫn so kè quyết liệt, nhưng may mắn đứng về phía thầy trò HLV Vincent Kompany.

Ngay phút 12, Joshua Kimmich đá phạt góc buộc Ilyas Ansah phản lưới mở tỷ số. 12 phút sau đó, Bayern nhân đôi cách biệt bằng bàn duy nhất tự ghi, với pha đánh đầu cận thành của Harry Kane. Tiền đạo người Anh có bàn thứ 25 trong 21 trận đầu mùa cho đội bóng số một nước Đức.

Diogo Leite (áo đỏ) đánh đầu phản lưới trong trận Bayern thắng Union Berlin 3-2 ở vòng 1/8 Cup Đức tối 3/12. Ảnh: AFP

Sau khởi đầu tốt, Bayern bắt đầu mất nhịp. Họ gặp không ít khó khăn trước lối chơi chuyển trạng thái nhanh và phối hợp biến hóa của Union Berlin. Phút 40, Leopold Querfeld sút phạt đền gỡ bàn đầu tiên cho đội chủ nhà, sau tình huống Jonathan Tah để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Nhưng niềm vui của Union Berlin không kéo dài quá lâu. Phút 45+4, Diogo Leite đánh đầu phản lưới sau quả đá phạt của Michael Olise, giúp Bayern nâng tỷ số lên 3-1.

Đội chủ nhà ép sân, nhưng chỉ gỡ thêm một bàn ở phút 55 nhờ quả phạt đền khác của Querfeld. Lần này, Kane mắc lỗi khi về tham gia phòng ngự. Những phút còn lại, Union Berlin bỏ lỡ không ít cơ hội gỡ hòa. Leite có thể lập công chuộc tội, nhưng vô lê ra ngoài khi đứng cách khung thành chỉ ba mét.

Chiến thắng sát nút giúp Bayern vào tứ kết cùng Leverkusen, Hertha Berlin, Freiburg, Leipzig, St Pauli, Stuttgart và Holstein Kiel.

Lễ bốc thăm chia cặp đấu sẽ diễn ra vào ngày 7/12.

Thanh Quý