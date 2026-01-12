Bayern thắng 8-1 ở Bundesliga

ĐứcSau ba tuần nghỉ đông, Bayern Munich trở lại bằng màn vùi dập đội khách Wolfsburg ở vòng 16 Bundesliga.

Hiệp một trận đấu tại Allianz Arena tối 11/1 diễn ra tương đối cân bằng. Phút thứ 5, Luis Diaz căng ngang khiến Kilian Fischer phản lưới khi chịu sức ép từ Michael Olise. Đây là trận thứ ba liên tiếp Wolfsburg nhận bàn phản lưới - điều chưa từng có trong lịch sử Bundesliga bắt đầu từ mùa 1963-19164.

Phút 13, tiền đạo 20 tuổi Dzenan Pejcinovic sút chân trái chéo góc hạ thủ thành Manuel Neuer quân bình tỷ số. Pejcinovic, từng thi đấu cho đội trẻ Bayern, đang đạt phong độ cao khi có bốn bàn qua hai trận gần nhất.

Tuy nhiên, từ quả tạ của Olise bên cánh phải phút 30, Diaz đánh đầu cận thành, giúp Bayern tái lập thế dẫn bàn. Đây là bàn thứ 9 của Diaz tại Bundesliga, bằng Deniz Undav và Haris Tabakovic, và chỉ kém Harry Kane trong danh sách Vua phá lưới mùa này. Bayern cũng nối dài kỷ lục ghi ít nhất hai bàn trong một trận Bundesliga lên 24 trận liên tiếp.

Luis Diaz mừng bàn trong trận Bayern thắng Wolfsburg 8-1 ở vòng 16 Bundesliga trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 11/1/2026. Ảnh: FC Bayern

Sang hiệp hai, Bayern bùng nổ với sáu bàn để tạo nên chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa. Kane, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro cùng ghi một bàn, Olise lập cú đúp, và bàn còn lại là pha phản lưới của Moritz Jenz.

Trong đó, Kane ghi bàn thứ 20 qua 16 trận tại Bundesliga mùa này. Tiền đạo người Anh đạt thành tích này trong cả ba mùa giải thi đấu ở Đức. Trước đó, chỉ một cầu thủ ghi được 20 bàn trở lên trong ba mùa giải đầu tiên ở Bundesliga là cố tiền đạo người Đức Timo Konietzka trong ba mùa giải đầu tiên của thập niên 60.

Đây là lần đầu Bayern ghi tám bàn trong một trận Bundesliga, kể từ trận thắng Mainz cũng với tỷ số 8-1 vào tháng 3/2024. Họ cũng nâng thành tích lên 63 bàn qua 16 vòng đầu. Đây là kỷ lục ghi bàn của một CLB qua nửa đầu mùa Bundesliga, dù "Hùm xám" còn một trận gặp Cologne ngày 14/1.

Kane ăn mừng sau khi nâng tỷ số lên 6-1 cho Bayern. Ảnh: FC Bayern

Sau trận, HLV Vincent Kompany cho biết ông đặc biệt hài lòng với tinh thần không ngừng tấn công của các học trò dù đã dẫn với cách biệt rất lớn. "Không phải điều gì cũng hiển nhiên. Hiệp một thực sự không dễ dàng", ông nói. "Tôi đã nói Wolfsburg là đội chơi tấn công tốt và họ không cần nhiều cơ hội để ghi bàn, điều đó đã được thể hiện rõ. Nhưng tôi luôn cảm thấy chúng tôi ở rất gần bàn thắng tiếp theo. Khi họ bắt đầu mệt, cơ hội đến nhiều hơn, và chúng tôi đã tận dụng được".

Theo nhà cầm quân người Bỉ, điều khiến ông ấn tượng nhất là thái độ thi đấu của Bayern khi trận đấu gần như đã an bài. "Ngay cả khi dẫn 5-1, 6-1 hay 7-1, chúng tôi vẫn tiếp tục pressing, tiếp tục tìm cách ghi thêm bàn. Tôi thực sự thích tinh thần đó", ông nói.

Kompany cũng nhấn mạnh sự kết hợp hài hòa giữa các trụ cột và cầu thủ trẻ: "Những cầu thủ trẻ vào sân và cho thấy năng lực của họ, nhưng Bayern vẫn giữ được bản sắc và bộ mặt quen thuộc".

Trong khi đó, thủ quân Manuel Neuer đánh giá cao chiều sâu đội hình của Bayern. "Mỗi cầu thủ trong đội đều quan trọng. Bất kỳ ai vào sân cũng muốn tạo ra sự khác biệt, muốn mang lại năng lượng mới cho đội bóng. Chúng tôi luôn chơi với mục tiêu ghi bàn", thủ thành 38 tuổi cho biết.

Bayern khởi đầu năm 2026 hoàn hảo và gia cố đỉnh bảng Bundesliga với 44 điểm. Đội xếp thứ hai là Dortmund mới có 33 điểm.

Hồng Duy