Bayern tạo khoảng cách 14 điểm ở Bundesliga

ĐứcBayern đè bẹp đội khách Gladbach 4-1 ở vòng 25 Bundesliga để nới rộng cách biệt với Dortmund lên 14 điểm.

Không có tiền đạo chủ lực Harry Kane vì chấn thương bắp chân, Bayern vẫn tạo ra thế trận gần như một chiều. Trên sân nhà Allianz, "Hùm xám" kiểm soát bóng tới 67%, tung ra 17 cú dứt điểm với 9 lần trúng đích - vượt trội so với 7 pha dứt điểm và 3 lần trúng khung thành của đội khách.

Luis Diaz mừng bàn trong trận Bayern thắng Gladbach 4-1 ở vòng 25 Bundesliga tại Allianz Arena, Munich, Đức ngày 6/3/2026. Ảnh: FC Bayern

Bayern áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng phải đến phút 33 mới phá vỡ thế bế tắc. Leon Goretzka gẩy bóng để Luis Diaz băng xuống dứt điểm một chạm chéo góc mở tỷ số. Tiền đạo người Colombia ghi bàn thứ 14 tại Bundesliga mùa này, bằng Deniz Undav (Stuttgart) và chỉ kém đồng đội Harry Kane (30).

Đến phút bù giờ hiệp một, Diaz tiếp tục tỏa sáng với pha kiến tạo để Konrad Laimer dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt. Laimer ghi bàn thứ ba tại Bundesliga mùa này - thành tích tốt nhất của anh trong màu áo Bayern.

Đầu hiệp hai, Bayern buộc phải thay thủ môn khi Jonas Urbig vào sân thay Manuel Neuer, người có dấu hiệu tái phát chấn thương. Tuy vậy, sự thay đổi bất đắc dĩ này không làm gián đoạn thế trận tấn công dồn dập của đội chủ nhà.

Phút 55, Nicolas Jackson - trung phong đá chính thay Kane - đột phá vào vòng cấm và bị Rocco Reitz phạm lỗi. Trọng tài lập tức rút thẻ đỏ với tiền vệ của Gladbach và cho Bayern hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Jamal Musiala sút chìm về góc phải, ghi bàn đầu tiên tại Bundesliga kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Phút 79, Jackson tự mình ghi dấu ấn bằng pha băng cắt và dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 4-0. Trung phong người Senegal ghi bàn đầu tiên cho Bayern trong năm 2026 và là bàn thứ sáu trên mọi đấu trường mùa này.

Nicolas Jackson ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Ảnh: FC Bayern

Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp Gladbach ghi một bàn ở phút 89 nhờ pha đá bồi vào lưới trống của Wael Mohya - cầu thủ mới 17 tuổi vào sân trước đó ít phút. Pha lập công này giúp Mohya trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn cho Gladbach.

Chiến thắng 4-1 giúp Bayern duy trì thành tích ghi bàn trong mọi trận đấu tại Bundesliga mùa này. "Hùm xám" đã ghi tới 92 bàn qua 25 bàn, phá sâu kỷ lục trước đó do chính họ lập với 75 bàn qua 25 trận mùa 2021-2022.

Đoàn quân dưới trướng Vincent Kompany củng cố vị trí dẫn đầu Bundesliga với 66 điểm, hơn Dortmund tới 14 điểm, đồng thời chạy đà hoàn hảo cho trận gặp Atalanta ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 10/3.

Hồng Duy