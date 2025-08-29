Bayern, PSG gặp khó nhất ở vòng bảng Champions League

ĐứcSiêu máy tính Opta đánh giá lịch đấu khó nhất vòng bảng Champions League thuộc về hai đại gia Đức và Pháp.

Sau lễ bốc thăm vòng bảng Champions League tối 28/9, siêu máy tính thuộc hãng thống kê Opta đánh giá từng đội dựa trên bảng xếp hạng sức mạnh, số đối thủ lớn phải gặp, lợi thế sân nhà và thách thức trên sân đối phương.

Kết quả cho thấy lịch đấu của Bayern khó nhất, với số điểm 92,9. Đội bóng số một nước Đức sẽ phải gặp lần lượt Chelsea (sân nhà), PSG (sân đối phương), Club Brugge (sân nhà), Arsenal (sân đối phương), Sporting (sân nhà), PSV (sân đối phương), Union SG (sân nhà) và Pafos (sân đối phương).

Trong số này, Chelsea vừa giành Club World Cup 2025 và Conference League 2024-2025, còn PSG giành Champions League 2024-2025. Arsenal không giành danh hiệu nào mùa trước, nhưng vào bán kết Champions League.

PSG thắng Bayern 2-0 ở tứ kết Club World Cup hồi tháng 7. Ảnh: FCB

Lịch đấu của PSG khó thứ hai, với 92,7 điểm. Nhà đương kim vô địch sẽ gặp Barca (sân đối phương), Bayern (sân nhà), Atalanta (sân nhà), Leverkusen (sân đối phương), Tottenham (sân nhà), Sporting (sân đối phương), Newcastle (sân nhà) và Bilbao (sân đối phương). Trong đó, Tottenham là nhà vô địch Europa League, Barca, Bayern, Sporting là nhà vô địch Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Newcastle giành Cup Liên đoàn Anh mùa trước, còn Atalanta là cựu vô địch Europa League.

Lịch đấu của Barca chỉ xếp thứ 15 trong tổng số 36 về độ khó, với 90,9 điểm. Sau hai trận đầu gặp PSG (sân nhà) và Chelsea (sân đối phương), thầy trò HLV Hansi Flick sẽ không phải chịu áp lực quá lớn trước Frankfurt (sân nhà), Club Brugge (sân đối phương), Olympiakos (sân nhà), Slavia Prague (sân đối phương), Copenhagen (sân nhà) và Newcastle (sân đối phương).

Real, đối thủ đồng hương truyền kiếp của Barca, thậm chí dễ thở hơn với vị trí 24/36 và 90 điểm. Đội đang giữ kỷ lục 15 lần giành Champions League sẽ gặp Man City (sân nhà), Liverpool (sân đối phương), Juventus (sân nhà), Benfica (sân đối phương), Marseille (sân nhà), Olympiakos (sân đối phương), Monaco (sân nhà) và Kairat (sân đối phương). Trận đấu khó nhất đối với Real có thể là chuyến làm khách tại Anfield, nơi họ sẽ đối đầu với một Liverpool mạnh mẽ và không ngừng làm mới.

Liverpool thắng Real 2-0 ở vòng bảng Champions League 2024-2025. Ảnh: Reuters

Lịch đấu của Man City đứng trên Real một bậc về độ khó, với 90,2 điểm. Nhà vô địch Champions League 2023 sẽ gặp Real (sân đối phương), Dortmund (sân nhà), Leverkusen (sân nhà), Villarreal (sân đối phương), Napoli (sân nhà), Bodo/Glimt (sân đối phương), Galatasaray (sân nhà) và Monaco (sân đối phương).

Hành trình của Liverpool chỉ đứng thứ 26/36 về độ khó, với 89,9 điểm như Olympiakos, Inter, Chelsea và Juventus. Trừ Real (sân nhà) và Inter (sân đối phương), nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh có thể nắm cơ hội lớn giành ba điểm trước Atletico (sân nhà), Frankfurt (sân đối phương), PSV (sân nhà), Marseille (sân đối phương), Qarabag (sân nhà) và Galatasaray (sân đối phương).

Ứng cử viên có lịch đấu dễ thở nhất là Arsenal, với vị trí 34/36 và 88,8 điểm. Hai trận gặp Bayern và Atletico đều diễn ra trên sân nhà Emirates. 6 đối thủ còn lại gồm Inter (sân đối phương), Club Brugge (sân đối phương), Olympiakos (sân nhà), Slavia Prague (sân đối phương), Kairat (sân nhà) và Bilbao (sân đối phương).

Bảng thứ bậc độ khó bốc thăm Champions League:

1. Bayern: 92,9 điểm

2. PSG: 92,7

3. PSV: 92,6

4. Marseille: 92,5

5. Newcastle: 92,2

6. Atletico: 92,1

7. Leverkusen: 92

8. Union SG: 91,8

9. Slavia Prague, Frankfurt: cùng 91,6

11. Bilbao: 91,6

12. Qarabag, Kairat: cùng 91,2

14. Atalanta: 91

15. Barca: 90,9

16. Club Brugge, Galatasaray cùng: 90,8

18. Benfica, Bodo/Glimt: cùng 90,7

20. Monaco: 90,6

21. Napoli, Dortmund: cùng 90,5

23. Man City: 90,2

24. Sporting, Real Madrid: cùng 90

26. Olympiacos, Juventus, Inter, Chelsea, Liverpool: cùng 89,9

31. Ajax: 89,8

32. Villarreal: 89,6

33. Tottenham: 89,1

34. Arsenal: 88,8

35. Copenhagen, Pafos: cùng 88,7

Thanh Quý (theo Opta)