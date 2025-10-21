Bayern muốn trả thêm tiền vụ mua Kane

ĐứcTheo Tổng giám đốc Bayern Munich Jan-Christian Dreesen, mức giá 110 triệu USD để mua Harry Kane năm 2023 từ Tottenham là quá rẻ.

Kể từ khi chuyển đến sân Allianz, với giá 110 triệu USD kèm 11 triệu USD phụ phí, Kane đã ghi 104 bàn và kiến tạo 29 lần qua 107 trận. Tỷ lệ lập công này tăng vọt so với khi khoác áo Tottenham, nơi anh cần 435 trận để ghi 280 bàn và kiến tạo 63 lần.

"Thật vui khi xem Kane thi đấu", ông Dreesen nói sau trận thắng Dortmund ở vòng 7 Bundesliga hôm 18/10. "Nếu ai đó nói cậu ấy sẽ tiến bộ qua từng mùa, có lẽ chúng tôi sẽ trả nhiều hơn".

Kane (phải) mừng bàn trong trận Bayern thắng Dortmund 2-1 ở vòng 7 Bundesliga. Ảnh: AFP

Không chỉ thành tích ghi bàn, Kane còn gây ấn tượng khi tỏa sáng ở những vị trí không thuộc sở trường. Trận thắng Dortmund vừa qua là ví dụ. Khi bóng bắt đầu lăn, tiền đạo người Anh chơi tiền vệ tấn công, nhường vị trí trung phong cho Nicolas Jackson. Trong vai trò mới, anh không chỉ tự ghi bàn, mà còn tự phá kỷ lục chuyền dài cá nhân (11), thắng nhiều pha tranh chấp nhất (10/13), thực hiện thành công nhiều pha tắc bóng nhất (2), giành bóng nhiều thứ tư (5), và hỗ trợ phòng ngự đắc lực khi di chuyển 11,6 km.

"Kane vẫn là Kane", HLV Vincent Kompany nói. "Cậu ấy sẽ tiếp tục ghi bàn. Tuy nhiên, cậu ấy cũng rất xuất sắc trong việc kiến tạo, phòng ngự và tắc bóng. Cậu ấy đã có một màn trình diễn hoàn hảo".

Theo Giám đốc thể thao Christoph Freund thì ca ngợi Kane là tấm gương cho sự phát triển của những cầu thủ ngoài 30 tuổi. Từ khi về Bayern, thủ quân tuyển Anh luôn thể hiện tinh thần chiến đấu, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, khả năng lãnh đạo và phẩm chất đồng đội.

Ngay cả huyền thoại của Dortmund, Karl-Heinz Riedle cũng ca ngợi Kane: "Cậu ấy có lẽ là tiền đạo toàn diện nhất châu Âu hiện nay. Người ta kỳ vọng cậu ấy sẽ làm tốt, nhưng không ngờ lại làm tốt đến thế".

Việc một trung phong lùi xuống chơi tốt trong vai trò tiền vệ tấn công là điều hiếm có trong bóng đá. Trước đó, trường hợp nổi tiếng nhất là Pele, người từng ghi 778 bàn trong các trận đấu chính thức và giành ba World Cup.

Về vị trí mới, Kane chia sẻ cảm giác thích thú. Anh coi đây là cơ hội để thể hiện những khía cạnh khác trong lối chơi và đóng góp nhiều hơn cho đội bóng. "Xét theo tác động, đây có lẽ là một trong những trận đấu tốt nhất của tôi. Về mặt thể chất, tôi cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết", Kane cho hay.

Thanh Quý (theo Sport1)