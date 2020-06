Bayern Munich và nỗi đau muôn thuở ở Camp Nou 1999

Hàng chục năm sau trận chung kết thua ngược 1-2 Man Utd ở Champions League 1999, nhiều cầu thủ của Bayern Munich vẫn không dám xem lại.

Cảnh náo nhiệt dường như được ghi lại bởi một bức ảnh ở tờ El País, chụp một fan cuồng, cởi trần trùng trục, cổ quấn khăn của CLB, tay ôm một thùng bia to tướng. Tất cả các khách sạn đều đã được đặt kín phòng, vì vậy nhiều người phải ngủ đường, ngủ chợ, gối đầu lên thùng bia mà ngủ.

Ảnh bìa trang nhất của tờ El Periódico cho thấy một người đàn ông mặc áo đấu Man Utd nằm mê man bất tỉnh trên vỉa hè. "Một kẻ hooligan say xỉn tối ngày nằm ngủ giữa Las Ramblas ở Barcelona", chú thích ảnh ghi. Tờ El País trích lời kể của một bồi bàn: "Thằng cha ở đằng kia đã cắm rễ từ giữa trưa, chỉ uống bia và không ăn gì cả".

Tuy nhiên, không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra bởi đám hooligan hay ma men, một phần nhờ vào việc triển khai 2.000 cảnh sát chống bạo động, phối hợp cùng cảnh sát địa phương. Nhưng thị trường chợ đen lại khác, cực kỳ hỗn loạn. Mỗi tấm vé vào sân xem trận chung kết được sang tay với phần chênh lệch lên tới 1.500 bảng. Trong khi đó, hơn 20.000 CĐV của Man Utd bay đến Catalonia mà không có cái vé nào. Một CĐV người Anh đã đặt cọc 28.000 bảng để nhận được 116 vé vào ngày hôm sau. Nhưng tay phe vé đã biến mất không để lại một sủi tăm.

Khi đêm đến, vào ngày 26/5/1999, 90.000 người có vé đã phủ kín Camp Nou háo hức chờ thưởng thức được mong đợi nhất trong nhiều năm. Bốn ngày trước đó, Man Utd - đội bóng Anh đầu tiên lọt vào chung kết giải đấu này kể từ thảm hoạ Heysel - đã đoạt FA Cup với chiến thắng 2-0 trước Newcastle tại Wembley.

Họ cũng đã giành Premier League nhờ hơn đội á quân Arsenal một điểm. Thế hệ 1992 huyền thoại đang ở độ tuổi 20; Roy Keane và David Beckham nắm vai trò rất quan trọng mùa đó; Ryan Giggs đã ghi một bàn bằng pha solo kinh điển loại Arsenal khỏi FA Cup.

Phía dưới, Jaap Stam đã đến từ PSV Eindhoven để tăng chất thép ở hàng thủ. Trên hàng công, Dwight Yorke - chuyển tới Old Trafford từ Aston Villa với giá 12,6 triệu bảng - đã hình thành mối quan hệ đối tác tốt toàn diện với Andy Cole.

Thủ môn Peter Schmeichel, lúc đó 35 tuổi, chơi trận cuối cùng của anh cho "Quỷ Đỏ". Việc Paul Scholes và Keane bị treo giò đã buộc Sir Alex Ferguson đặt Beckham đá tiền vệ trung tâm, Giggs bị đảo sang cánh phải và Jesper Blomqvist đá cánh trái.

Đội hình xuất phát của trận đấu sẽ đi vào lịch sử Champions League.

Bayern Munich cũng không kém phần vĩ đại. Họ đã kết thúc giải Bundesliga hai tuần trước đó với chiếc Mâm Bạc dành cho đội vô địch. Sau trận chung kết Champions League, họ sẽ đá trận tranh Cup Quốc gia với Werder Bremen vào ngày 12/6.

Việc cả hai đội tham dự trận chung kết Champions League đều đang theo đuổi "Cú ăn Ba" đã củng cố ấn tượng rằng, đây là hai đội bóng hay nhất Lục địa Già. Các trọng tài cũng đánh giá cao trận này, do đó, người cầm còi trận đấu tại Camp Nou phải là một trọng tài tên tuổi, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh.

Đây là trận chung kết đầu tiên không có CLB Italy nào trong tám năm gần nhất, vì vậy, ông vua áo đen Pierluigi Collina, với cái đầu trọc lóc, vẻ mặt nghiêm khắc và đôi mắt thô lố phóng tia laser đủ mạnh để lột bất kỳ lớp mặt nạ lừa dối nào, đã được chọn.

Khi các cầu thủ bước ra dưới những tiếng hô vang cuồng nhiệt và một khung cảnh muôn hồng nghìn tía, họ như chết lặng vì không khí thật này. "Đây là một bối cảnh đáng kinh ngạc để tổ chức một trận chung kết đáng kinh ngạc cho một mùa giải đáng kinh ngạc", nhà báo Jim White của tờ Guardian đã viết như thế.

Camp Nou của Barcelona vươn lên sừng sững trên nền trời ảm đạm. Âm thanh cuồng nhiệt của nó phát ra có thể biến gai sắc, đá nhọn thành thạch rau câu. Đó là bầu không khí trước khi hồi còi mở màn trận chung kết Champions League 1998-1999 vang lên. "Chúng tôi đã bị hỏi hàng trăm lần trong vài ngày qua, đâu là yếu tố quyết định chiến thắng, và tất cả những gì tôi có thể nói là may mắn. Không có câu trả lời nào khác. Chiến thắng sẽ đến với may mắn, may mắn và may mắn", thủ môn Oliver Kahn kể lại.

Diễn biến chính trận Bayern Munich 1-2 Man Utd

Mùa đó, Bayern đã chịu đựng một hành trình gập ghềnh ở Bundesliga. Nhưng rồi, họ hồi phục để lấy lại ngôi đầu, với 15 điểm nhiều hơn Leverkusen. Mặc dù chỉ ghi 76 bàn, không có cầu thủ ở Bundesliga mùa đó ghi bàn nhiều bằng Elber và Jancker (cùng 13 bàn).

Ở Champions League, Bayern cũng sống sót khỏi bảng đấu Tử thần một cách thuyết phục cho dù con đường đến Camp Nou không hề đơn giản. Bayern thua trận đầu tiên ở vòng bảng với tỷ số 2-1 trước Brondby, đội bóng đã chọc thủng lưới Kahn hai lần trong ba phút cuối. Theo sau đó là trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Man Utd, với bàn thắng đến trước tiếng còi kết thúc một phút của Elber.

Hy vọng đã được khôi phục với chiến thắng 1-0 trước Barcelona của HLV Louis van Gaal ở Munich, và niềm tin tăng lên Bayern lại giành thắng lợi 2-1 ở Camp Nou nhờ bàn thắng của Salihamidzic nổi bật trong phút 87. Chiến thắng 2-0 trước Brondby và trận hòa 1-1 tại Old Trafford đã đưa Bayern đi tiếp với vé đầu bảng, còn Man Utd xếp thứ nhì.

Ở tứ kết, Bayern đối mặt Kaiserslautern. Nhà ĐKVĐ Bundesliga yếu hơn so với mùa trước và bị Bayern vùi dập với tổng tỷ số 6-0, qua đó đội thắng nhận vé đá bán kết với Dynamo Kiev - CLB sẽ giành cú đúp quốc nội mùa đó.

Được dẫn dắt bởi HLV Valeriy Lobanovskiy, Dynamo Kiev đứng đầu bảng đấu có Arsenal, đối thủ mà họ đã đánh bại 3-1 trên sân nhà. Ở tứ kết, họ đã đè bẹp Real Madrid nhờ chiến thắng 2-0 ở Kiev, trong đó, Andriy Shevchenko đã ghi cả hai bàn. Trận đấu ở Ukraine diễn ra bốn ngày sau trận hòa 2-2 trước Dortmund. Đầu tiên, trông như thể Bayern sẽ là nạn nhân tiếp theo của Kiev. Trong vòng 43 phút, Shevchenko đã lập một cú đúp. Nhưng tinh thần của Bayern rất cao sau khi trở lại từ Westfalenstadion.

Ngay trước giờ nghỉ giải lao, cú đá phạt từ xa tầm thấp của Tarnat bằng cách nào đó lẻn vào khung thành của Oleksandr Shovkovskiy. Phút thứ 50, Vitaliy Kosovskyi nâng tỷ số lên 3-1, nhưng trong 12 phút trước khi hết giờ, Hùm Xám đã cải tử hoàn sinh. Effenberg đã "kéo một con thỏ trắng ra khỏi mũ của ảo thuật gia" bằng cách đưa bóng cuộn vào góc gần khung thành trong một tình huống đá phạt. Hai phút trước khi kết thúc, một đường bóng dài tìm thấy Jancker ở vòng 16m50. Với sức càn lướt hơn người, trung phong Jancker đã loại bỏ hai trung vệ và dứt điểm cân bằng tỷ số 3-3. Trận lượt về ở Munich, một cú sút bằng chân trái của Basler đã đem lại thứ mà Bayern cần: một bàn thắng. Tổng tỷ số là 4-3, và Bayern đi vào trận đấu cuối cùng tại Camp Nou.

Một CĐV Man Utd đang đứng chờ tiếng còi khai cuộc của trận chung kết với Bayern.

Trong quá trình tiến đến trận chung kết, những chuyên gia bóng đá người Anh nhận thấy một số lợi thế của Hùm Xám xứ Bavaria. Một, Bayern từ lâu đã giành chức vô địch, nên có điều kiện cho thời gian chuẩn bị nhiều hơn, còn Man Utd phải đua vô địch căng thẳng với Arsenal. Hai, đêm trước trận đấu, các báo cáo cho thấy rằng, chiều rộng của mặt sân Camp Nou sẽ giảm từ 72 mét xuống còn 68 mét, phù hợp với kích thước của Olympiastadion. Cuối cùng, Bayern đã được tập luyện với trái bóng dùng trong trận chung kết hai tuần.

Nhưng cũng có một số yếu tố đã chống lại người Đức. Tiền đạo Elber gần như chắc chắn đã chấn thương, nếu không, anh ta đã thi đấu ở những trận quan trọng trước đó. Trong khi đó, vấn đề ở đầu gối khiến Lizarazu không thể hoạt động là sự thật.

Những sự vắng mặt đó đã tạo ra một chiến thuật mà Hitzfeld có thể giữ bí mật đến phút chót, nhưng ông khiến nhiều người ngạc nhiên khi công bố đội hình xuất phát 48 giờ trước khi bóng lăn. Theo đó, Babbel sẽ đá chính như một hậu vệ cánh phải để đối đầu với Giggs.

Ferguson không bao giờ để điều đó xảy ra và ông đảo cánh cho Giggs, để tài năng Xứ Wales đối đấu với một Tarnat ít di động hơn. Man Utd cũng giành được phần thắng trong việc được mặc màu áo truyền thống, vì vậy, Bayern phải mặc áo đấu màu bạc hoại sắc lấp lánh.

Đây là cơ hội có thể giúp Bayern đi vào lịch sử. Đội bóng của Franz Beckenbauer và Gerd Muller ở những năm 1970 đã giành được ba Cup châu Âu liên tiếp, nhưng họ không thể giành được "Cú ăn ba". CLB đã không lọt vào trận chung kết cúp C1/ Champions League kể từ năm 1987.

Và chúng ta phải nhắc đến nỗi khát khao chiến thắng trong trận chung kết này của thủ lĩnh Lothar Matthaus nữa, người đã vô địch Euro 1980, World Cup 1990, Quả Bóng Vàng 1991 và mọi danh hiệu ở cấp CLB - ngoại trừ Cup châu Âu. Matthaus cũng chính là người đeo băng đội trưởng của Bayern trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1987, khi họ dẫn 1-0 trước Porto suốt 77 phút, trước khi để thủng lưới hai bàn lúc cuối trận muộn. Matthaus không muốn điều đó xảy ra lần nữa.

Về mặt chiến thuật, Man Utd mắc kẹt với giữa những giá trị như nỗ lực và tin niềm tin. Họ xuất quân theo sơ đồ 4-4-2, trong đó Neville và Irwin theo dõi Zickler và Basler. Ở trung tâm, Jaap Stam và Johnsen sẽ tử chiến với Jancker.

Hitzfeld đã triển khai một hệ thống kèm người theo chỉ định, theo đó Jeremies sẽ theo sát Beckham, trong khi Effenberg bám đuổi Butt chẳng khác nào kẻ tình si. Nhìn rộng ra, Ferguson đã chỉ đạo cho Giggs hoạt động ở khu vực Tarnat mọi lúc. Nếu Cole và Yorke bị mắc kẹt, hãy cố gắng phối hợp tác chiến ngay phía trước các trung vệ của Bayern, và chắc chắn bộ đôi này sẽ bị định vị 24/24 bởi Linke và Kuffour.

Thật sự, sơ đồ 4-4-2 cũng tương tự như 4-3-3. Chỉ ngoại lệ là Bayern không có một nhân tố dự phòng ở hàng tiền vệ, trong khi lại có nhân tố này ở hàng thủ. Matthaus được giải phóng các nhiệm vụ kèm người, và trở thành trung vệ hoặc một nhân tố hỗ trợ cho hàng thủ ba người khi Bayern có bóng.

Phần mở đầu của trận chung kết thật điên cuồng. Phút thứ 5, Jancker dẫn bóng lao như một cỗ xe tăng hết tốc về phía khung thành Man Utd, buộc Johnsen phải đốn hạ. Bayern được một quả đá phạt ở rìa trái vòng cấm địa của Quỷ Đỏ. Basler thực hiện một cú sút thấp, đưa bóng cuộn vào góc xa khung thành Man Utd. Có vẻ như Schmeichel đã mắc lỗi chọn vị trí và xây dựng hàng rào. Bức tường đỏ do Schmeichel chỉ đạo có tác dụng che bóng sút vào góc gần, và thực tế, khi xem lại video, chúng ta sẽ thấy thủ môn người Đan Mạch đã đổi trụ để chuẩn bị cho đường bóng đó.

Basler thực hiện quả phạt trực tiếp tinh quái, đưa bóng về góc xa khung thành Man Utd.

Nhưng dù thế nào, Schmeichel đã phải đấm cột dọc một cách bực tức khi để Basler thực hiện thành công quả đá phạt. HLV Hitzfeld ngay lập tức chuyển sang thế trận phòng thủ cao hơn. Họ lùi sâu và tấn công hai bên cánh. Basler và Zickler tha hồ thi triển "bóng ma" để uy hiếp "Quỷ Đỏ".

Kế hoạch tác chiến của Bayern không quá sáng tạo. Họ đập nát các đợt tấn công của Man Utd nhanh chóng và trực diện. Khi tạo sức ép, tuyến sau của Bayern giữ vị trí và không nhao lên. Bóng sẽ được chuyền về cho Matthaus, và libero này sẽ tìm cách đưa bóng đến chân Jancker.

Zickler và Basler sẽ săn đuổi những màn phản công, cùng với sự tham gia của Effenberg. Điều này đã hiệu quả. Trong một đợt tấn công, Matthaus đưa bóng về phía Zickler, rồi Zickler chuyền lên cho Effenberg. Trong khi Jancker chạy chỗ, Effenberg cầm bóng vượt qua một cầu thủ áo đỏ và quay lại phối hợp với Zickler, để Jancker có cơ hội tìm chỗ tốt nhằm thực hiện một cú đánh đầu. Đại loại là như vậy.

Lúc này, Man Utd đã thi đấu tinh tế hơn. HLV Ferguson đưa Beckham đá lùi sâu chỉ đạo trận đấu. Ở bên trái, Blomqvist vẫn hoạt động không hiệu quả dù thuận chân trái. Ở cánh đối diện, Giggs thường phải chuyền bóng bằng chân phải dù thuận chân trái.

Những mối nguy hiểm lớn nhất của "Quỷ Đỏ" vẫn là đá phạt góc và ném biên. Có tình huống, Neville đã ném vào trong vòng 16m50 khiến Effenberg để bóng tới chân Cole. Trong những dịp khác, Giggs sẽ cắt vào bên trong để thiết lập phối hợp với Cole, Yorke hoặc Beckham. Nhưng tất cả không gây rắc rối cho Oliver Kahn.

Thật vậy, dù Bayern có thể bị chỉ trích là không quyết đoán khi chỉ có Basler và Effenberg là hai bộ não sáng tạo duy nhất thì cách tổ chức của họ hoàn toàn hoàn hảo. Các tiền vệ cánh đã lùi xuống tạo thành hàng thủ năm người, với Zickler và Basler sẵn sàng leo biên. Họ chơi rất tập trung và có tiếng nói chung.

Bất cứ khi nào có những lỗi xuất hiện, ngay lập tức, những kẻ già dơ như Effenberg, Matthaus và Kahn đã sửa chữa ngay. Linke và Kuffour, những kẻ bám đuổi hoàn toàn vô nhiễm với những ý định ngoài chỉ đạo, đã khiến cho Yorke và Cole khóc thét. Trên khán đài, các bình luận viên người Anh hoang mang về cách Man Utd đã thi đấu 35 phút mà không thể hiện điều gì mạch lạc.

Cả Bayern và Man Utd đều bước vào trận với lực lượng không phải mạnh nhất, thậm chí nhiều vị trí phải thi đấu trái sở trường.

Trận đấu bước vào hiệp hai. Jeremies phối hợp với Jancker đánh bại Johnsen. Nhưng cú sút đầy góc cạnh của anh bị Schmeichel chặn đứng. Đấy là cơ hội ghi bàn rất rõ ràng nhưng bị bỏ phí. Phải sau tình huống này, Man Utd mới có pha tấn công rõ ràng đầu tiên.

Giggs vượt qua Tarnat bằng những cú đảo bóng rồi quất một đường bóng dài sang cho Blomqvist từ cánh trái cắt vào trung lộ đón đường chuyền. Sau khi ngắm nghía, Blomqvist đã tung một cú dứt điểm nhưng bóng chạm vào người Babbel và bay ra ngoài. Sau đó, Giggs tiếp tục đe dọa đối phương khi chặn được đường chuyền chéo sân của Matthaus đến chỗ Linke. Effenberg đã phải lao mình để ngăn chặn một cuộc tấn công. Lúc này, trên băng ghế chỉ đạo, HLV Ferguson đã sốt ruột và nhìn đồng hồ.

Chẳng bao lâu, ông thay Blomqvist bằng Teddy Sheringham, tiền đạo đã ghi bàn trong trận chung kết FA Cup với Newcastle. Sơ đồ của Man Utd biến đổi sang 4-2-3-3, với Butt đá như tiền vệ mỏ neo; Beckham và Giggs án ngữ phía trên còn Cole, Yorke, Sheringham triển khai trên hàng công.

"Tôi đã rất buồn khi HLV nói rằng tôi sẽ không đá chính. Tôi muốn tham dự trận đấu này và trở thành người hùng. Sau giờ nghỉ, Ferguson bảo tôi hãy chuẩn bị để vào sân trong 10 hoặc 15 phút cuối", Sheringham kể lại với tờ The Guardian.

Ngay khi điều chỉnh, Cole lập tức tung cú "xe đạp chổng ngược" khá tốt. Hitzfeld đã phản ứng tức thì khi thay thế Zickler bằng Scholl bên cánh trái. Thay vì hoạt động dọc biên, Scholl lại trôi dạt vào bên trong để kết hợp với Effenberg.

Ngay sau đó, Scholl nhìn thấy Jancker ở phía sau hàng thủ Man Utd. Bóng tới chân Janckers, sau đó được nhả lại cho Effenberg đang lao lên. Một cú lốp bóng với ý định bay qua đầu thủ môn để vào lưới, nhưng Schmeichel đã kịp lùi lại và đẩy bóng vọt xà ngang bằng đầu ngón tay.

Đó là cơ hội đầu tiên của Bayern kể từ khi ghi bàn. Các cầu thủ Đức đã phong toả vị trí tiền vệ trụ của Nicky Butt và có nhiều cơ hội hơn. Nhưng không có gì mới mẻ xuất hiện. Sau đó, Hitzfeld rút Matthaus và thay bằng Fink, một quyết định sẽ bị chỉ trích sau trận đấu.

Nước cờ tiếp theo của HLV Ferguson là thay Cole bằng siêu dự bị Ole Gunnar Solskjaer, người thường đem lại những chiến thắng may mắn. "Tôi không thể ngủ được vào buổi chiều vì Jaap Stam đang ngáy rất to ở giường bên cạnh", Solskjaer kể lại với tờ Daily Mail. "Tôi đã gọi điện cho người bạn thân nhất hiện làm việc trong một bệnh viện ở Na Uy, để hỏi xem anh ấy có xem trận đấu không. Bạn tôi nói rằng sẽ phải đi làm 15 phút trước khi trận đấu kết thúc. Nhưng tôi bảo hãy nhờ ai đó làm thay, và hãy xem đến phút cuối.

Tại sao tôi lại gọi điện cho bạn thân và khuyên anh ấy nghỉ việc xem trận chung kết này? Bởi tôi có cảm giác điều gì đó lớn lao sắp xảy ra với tôi. Thật khó để giải thích. Tôi vừa có linh cảm là tôi sẽ làm gì đó vào tối hôm đó".

Ngay lập tức Solskjaer suýt ghi bàn. Sự thay người được thực hiện trước tình huống đá phạt góc của Man Utd. Khi bóng câu vào, Solskjaer đã nhảy lên đánh đầu nhưng đường bóng đã bị Kahn cản lại. "Thật tiếc, một bàn thắng mười mươi đã không đến", một bình luận viên người Anh tiếc nuối.

Giggs (áo đỏ) nỗ lực đột phá bất thành trước thành trì vững trái của cầu thủ Bayern.

Nhưng Bayern vẫn có những cái đầu lạnh. Ở tình huống này, Effenberg có bóng và thấy Scholl thâm nhập trung lộ. Bóng lập tức đến chân và Scholl tung một cú sút chìm khiến Schmeichel phải vất vả cản phá. Một tình huống khác, Effenberg dẫn bóng vào sát điểm phạt góc, rồi tạt vào khu cấm địa của Man Utd. Jancker tung người quăng ra một cú "xe đạp chổng ngược". Bóng đập xà ngang nghe cái rầm.

Khi trận đấu bước vào năm phút cuối cùng của 90 phút, các cầu thủ của Hitzfeld đã thi đấu hoàn hảo. Ở thời điểm đó, Bayern lùi sâu hơn. Solskjaer giật bóng để Sheringham sút vào khung thành của Kahn. Chưa đầy một phút sau, Beckham căng ngang một đường chuyền qua khu cấm địa nhưng không ai nhận được bóng. Tiếp đó, đến lượt Neville tạt bóng cho Yorke dứt điểm. Rồi vài giây sau, Solskjaer lại sút thử thách Kahn. Chỉ trong vài phút Man Utd đã tạo ra bốn cơ hội tốt trong khi chỉ một cơ hội suốt 85 phút đã qua.

Háo hức muốn dập tắt động lực của Man Utd, Hitzfeld thực hiện thay đổi người cuối cùng, đưa Salihamidzic vào thay Basler. Lúc đó, đồng hồ hiện số phút đá bù giờ.

Ferguson bắt đầu tuyệt vọng: "Tôi không còn suy nghĩ về chiến thắng nhưng tôi đã nhắc nhở mình phải giữ lấy phẩm giá và chấp nhận rằng đó sẽ là năm chưa phải là năm của chúng tôi".

Song, Bayern đã cho thấy sự mệt mỏi. Những đôi chân mới đã nâng cánh Man Utd. Khi trọng tài thứ tư báo hiệu trận đấu được cộng thêm ba phút, Babbel chuyền ngược cho Linke đầy bất cẩn, khiến bóng ra ngoài biên dọc.

Cú ném bóng dài của Neville đưa bóng đến Beckham và quay trở lại chân của Neville đang chạy lên sát biên dọc. Neville liền tạt bóng vào trong ở tầm thấp và Effenberg phá bóng ra biên ngang. Phạt góc. Khi Beckham chạy đến để đá phạt góc, thủ Schmeichel chạy nước rút lên tham gia tấn công.

Bóng được Beckham câu vào nhưng không cầu thủ Man Utd nào có bóng ở vị trí thuận lợi. Bóng đến chân Finke, và cầu thủ này đã có thể tung một cú sút xa vào khung thành trống của Man Utd nhưng anh lại cẩu thả phá bóng lên rất nhẹ. Giggs có được bóng liền vẩy vào phía khung thành của Kahn. Một cái chân thò ra đá nối khiến bóng nằm ngoài tầm với của Kahn. Cái chân đó là của Sheringham và bàn thắng xuất hiện.

"Bàn gỡ hoà của họ là một cú đâm vào trái tim của tôi. Tôi không thể có ý nghĩ về hiệp phụ, vì họ có lợi thế về mặt tâm lý sau khi ghi bàn. Đó là những thứ chạy qua đầu tôi khi họ bắt đầu chuẩn bị cho một quả phạt góc khác", Hitzfeld kể.

Thật vậy, ngay sau khi bóng từ chân Beckham bay vào, Irwin chạy vào và nhảy lên đánh đầu. Bóng bay sang bên trái, đến chỗ Solskjaer thò chân ra chạm bóng và bóng lại bay vào lưới. 2-1 cho Man Utd. Không ai hiểu điều gì đang xảy ra.

Sheringham dứt điểm cự ly gần gỡ hoà...

... rồi gần như ngay sau đó Solskjaer ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd.

Một vài phút trước đó, Chủ tịch UEFA, ông Lennart Johansson đã rời khỏi khu VIP để đến chỗ khắc tên mùa giải lên Cup Bạc. Ông sẽ không bao giờ có cơ hội được xem các bàn thắng điên rồ tạo nên sự hỗn loạn không tưởng trên sân Camp Nou hôm đó, thứ chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời.

"Thang máy phải mất nửa phút để đưa tôi đến nơi", ông kể. "Sau đó, tôi phải đi qua một hội trường dài, qua nhiều phòng và qua khu vực phòng thay đồ. Do ở bên trong nên chúng tôi không bao giờ nghe thấy điều gì. Sau đó, tôi nhìn mọi thứ thấy trên sân và tôi đã bối rối. Tôi nghĩ 'Ồ không thể nào, đội vô địch không thể khóc như thế còn đội thua không thể nhảy múa như thế'".

Chiếc Cup đã được trang trí bằng những dải ruy băng màu áo truyền thống của Bayern. Nó đã được thực hiện bởi Gerhard Aigner, Tổng thư ký UEFA và tình cờ cũng là một người Đức. Khi được thông báo về tỷ số mới cập nhật, ông ta hét lên: "Anh có điên không đấy?".

Bayern đã quẫn trí. Họ đã rơi vào tình trạng tê liệt, hoài nghi và không còn đủ sức để chơi bóng. Vài giây sau, Collina thổi còi. "Lúc đó, tôi như vỡ tan thành nghìn mảnh. Ngay cả HLV Ferguson, ông ấy cũng dường như rất bối rối và lúng túng khi bắt tay tôi sau trận", Hitzfeld kể.