Bayern mua thủ môn thay Neuer

ĐứcBayern hoàn tất chiêu mộ Yann Sommer từ Monchengladbach để thay thế Manuel Neuer - thủ môn gãy chân khi đi trượt tuyết và nghỉ hết mùa.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Bayern mất 8,5 triệu USD kèm gần 2 triệu USD phụ phí, nếu vô địch Champions League.

Sommer đã có mặt tại đại bản doanh của Bayern để kiểm tra y tế và ký hợp đồng đến năm 2025. Romano dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo về thương vụ này.

Theo Bild, Monchengladbach không muốn bán Sommer dù thủ thành Thụy Sĩ chỉ còn năm tháng hợp đồng. Chủ sân Borussia-Park từ chối bốn lời đề nghị và "miễn cưỡng" chia tay Sommer khi Bayern tăng gần gấp đôi đề nghị.

Trang From Bavarian Football Works nhận định Bayern chi khoản tiền lớn cho thủ thành đã 34 tuổi và bước vào những tháng cuối hợp đồng. Tuy nhiên, Julian Nagelsmann quyết tâm theo đuổi khi cho rằng đây là thương vụ cần thiết cho tham vọng cạnh tranh Bundesliga cũng như Champions League.

Tạp chí Kicker đưa tin Sommer sẽ lập tức bắt chính ở chuyến làm khách trên sân Leipzig thuộc vòng 16 Bundesliga tối 20/1 - trận đầu của Bayern sau World Cup 2022.

Sau đó, Nagelsmann gần như xác nhận thông tin ở buổi họp báo trước trận. Khi được hỏi mất bao lâu để một thủ thành tân binh hòa nhập với hàng thủ, HLV Đức đáp: "15 phút. Đây chắc chắn không phải là khoa học tên lửa mà bạn phải nghiên cứu trong sáu tháng".

Sommer trổ tài trong những lần đối đầu Bayern Sommer trổ tài trong những lần đối đầu Bayern.

Sommer sinh năm 1988, gia nhập lò đào tạo của Basel năm 2003 và được đôn lên đội một năm 2005. Anh còn khoác áo Vaduz và Grasshoppers theo dạng cho mượn trước khi cập bến Monchengladbach năm 2014. Hơn tám năm qua, anh là sự lựa chọn số một trong khung gỗ với 335 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Ở cấp đội tuyển, thủ thành 34 tuổi có 80 lần khoác áo Thụy Sĩ sau khi ra mắt năm 2012. Anh gây tiếng vang khi cản cú đá penalty quyết định của Kylian Mbappe, giúp Thụy Sĩ thắng Pháp 5-4 ở vòng 1/8 Euro 2021.

Sommer là sự thay thế cho Neuer - thủ thành 36 tuổi bị gãy chân khi đi trượt tuyết sau World Cup 2022 và phải nghỉ hết mùa. Neuer trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Schalke 04 trước khi gia nhập Bayern, giành 10 chức vô địch Bundesliga, 5 Cup quốc gia, 2 Champions League. Anh cũng chơi 117 trận cho đội tuyển Đức, với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2014.

Hồng Duy