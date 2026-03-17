Bayern mất cả 4 thủ môn ở Champions League

ĐứcBayern Munich đối mặt tình huống hy hữu khi cả bốn thủ môn trong đội một đều chấn thương, trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Atalanta.

Khủng hoảng thủ môn của Bayern trở nên nghiêm trọng sau trận hòa 1-1 với Leverkusen tại vòng 26 Bundesliga hôm 14/3. Ở trận này, thủ môn số ba Sven Ulreich dính chấn thương cơ khép đùi phải dù chơi trọn trận.

Thông báo từ Bayern cho biết Ulreich bị rách bó cơ và sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Thủ môn 37 tuổi có thể vắng mặt khoảng 6 tuần, khiến "Hùm Xám" không còn lựa chọn kinh nghiệm trong khung thành.

Thủ môn Sven Ulreich được bầu là Cầu thủ hay nhất trận hòa 1-1 giữa Bayern và Leverkusen trên sân Bay Arena, thành phố Leverkusen, Đức ngày 14/3/2026. Ảnh: Bild

Trước Ulreich, ba thủ môn khác của Bayern đã lần lượt chấn thương. Đội trưởng Manuel Neuer đang điều trị chấn thương bắp chân và chưa thể trở lại trước đợt tập trung tuyển Đức cuối tháng này. Thủ môn dự bị Jonas Urbig vẫn trong quá trình hồi phục sau chấn động não, trong khi thủ môn số bốn Leon Klanac đã phải nghỉ thi đấu từ trước đó vì vấn đề cơ đùi.

Việc cả 4 thủ môn đội một đồng loạt vắng mặt khiến HLV Vincent Kompany rơi vào thế khó trước trận lượt về Champions League tối 18/3. HLV người Bỉ nhiều khả năng phải trao cơ hội cho một trong hai thủ môn trẻ từ học viện.

Ứng viên gây chú ý nhất là Leonard Prescott, mới 16 tuổi. Thủ môn sinh tại New York nhưng thi đấu cho các cấp độ trẻ của tuyển Đức mới được điền tên vào danh sách thi đấu và ngồi dự bị trong trận gặp Leverkusen. Nếu ra sân trước Atalanta, Prescott sẽ trở thành thủ môn trẻ nhất lịch sử Bayern, đồng thời là cầu thủ trẻ thứ hai từng thi đấu cho đội bóng này, chỉ sau Paul Wanner (ở tuổi 16 và 15 ngày tháng 1/2022).

Dù chưa có kinh nghiệm ở đội một, Prescott từng thi đấu tại UEFA Youth League (giải U19 châu Âu dành cho các CLB) và Cup trẻ Đức. Ngoài ra, Kompany còn một lựa chọn khác là Jannis Bartl, thủ môn 19 tuổi đang bắt chính cho đội dự bị Bayern ở hạng tư Đức. Bartl từng được đăng ký dự bị trong trận thắng Dortmund tháng trước.

Urbig vẫn có khả năng kịp thời trở lại trước trận gặp Atalanta. Các bác sĩ Bayern sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng chấn động não của thủ môn này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc anh có thể ra sân hay không.

Dù vậy, hoàn cảnh hiện tại phần nào bớt áp lực cho HLV Kompany. Bayern đang nắm lợi thế lớn sau khi thắng 6-1 trên sân Atalanta ở lượt đi tại Italy. Khoảng cách 5 bàn giúp đội bóng Đức có thể mạo hiểm trao cơ hội cho một thủ môn trẻ ra mắt đội một trên sân nhà Allianz Arena mà không phải chịu quá nhiều rủi ro.

Hoàng An (theo Bild, ESPN)