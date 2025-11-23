Bayern lập loạt kỷ lục ở Bundesliga

ĐứcBayern Munich chạm loạt cột mốc ấn tượng trong trận thắng ngược Freiburg 6-2 ở vòng 11 Bundesliga, vài ngày trước đại chiến Arsenal ở Champions League.

Tại Allianz Arena tối 22/11, Freiburg gây sốc cho chủ nhà khi dẫn 2-0 trong 17 phút đầu nhờ công Yuito Suzuki và Johan Manzambi. Đây là lần đầu tiên từ đầu mùa, Bayern rơi vào thế phải rượt đuổi tại sân nhà. Nhưng sau đó, họ vùng lên mạnh mẽ, ghi liền sáu bàn.

Kết quả này giúp Bayern xây chắc đỉnh bảng Bundesliga với 31 điểm, hơn đội xếp sau Bayer Leverkusen tới 8 điểm. Bayern đã đứng đầu 43 vòng liên tiếp tại Bundesliga, cân bằng kỷ lục giải do chính họ thiết lập giai đoạn 1972-1973. Với cách biệt 8 điểm so với đội bám đuổi, "Hùm xám" chắc chắn sẽ vượt mốc kỷ lục ít nhất hai vòng.

HLV Vincent Kompany xem đây là cột mốc đáng nể, nhưng nhấn mạnh đội bóng không sa vào cuộc đua thành tích. "Xô đổ bất kỳ kỷ lục nào tồn tại suốt thời gian dài như vậy đều rất ấn tượng", ông nói. "Nhưng chúng tôi không quá tập trung vào kỷ lục. Điều quan trọng là đội đã lấy lại sự tự tin và sắc bén cần có".

Lennart Karl (áo đỏ) mừng bàn trong trận Bayern thắng Freiburg 6-2 ở vòng 11 Bundesliga trên sân Allianz, Munich, Đức ngày 22/11. Ảnh: AP

Tâm điểm của trận đấu thuộc về Lennart Karl. Sau khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Bayern ghi bàn tại Champions League hồi đầu mùa, tài năng 17 tuổi tiếp tục ghi tên vào sách kỷ lục Bundesliga. Karl rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 22 sau đường kiến tạo của Michael Olise, rồi đáp lễ bằng pha dọn cỗ cho chính tiền vệ người Anh gỡ hòa 2-2 ở phút bù hiệp một.

Với một bàn và một kiến tạo, Karl trở thành cầu thủ trẻ nhất Bayern làm được điều này trong một trận đấu Bundesliga. Tính trên toàn giải, người duy nhất từng làm điều đó khi trẻ hơn Karl là Youssoufa Moukoko (Dortmund, năm 2022).

Kompany ca ngợi học trò: "Khi ghi được sáu bàn, có nhiều người góp công. Nhưng tình huống rút ngắn cách biệt là bước ngoặt. Karl đã tạo ra khoảnh khắc mà không nhiều cầu thủ làm được. Cậu ấy mang lại cho chúng tôi toàn bộ đà hưng phấn".

Michael Olise (áo đỏ) được chuyên trang Sofacsore chấm điểm 10. Ảnh: FC Bayern

Không chỉ Karl, Michael Olise cũng có buổi tối chói sáng khi góp dấu giày vào năm bàn, với hai bàn và ba kiến tạo. Với 23 tuổi 345 ngày, Olise trở thành cầu thủ Bayern trẻ nhất góp dấu giày vào năm bàn trong một trận Bundesliga kể từ mùa 2004-2005.

Bayern đã ghi 41 bàn qua 11 vòng đầu Bundesliga mùa này. Chỉ một CLB từng đạt thành tích tốt hơn cùng kỳ, là chính Bayern với 42 bàn qua 11 vòng đầu mùa 2023-2024. Bayern hiện có 31 điểm và hiệu số +31, khởi đầu tốt nhất của họ qua 11 vòng đầu Bundesliga.

Chiến thắng 6-2 giúp Bayern chạy đà hoàn hảo cho chuyến làm khách trước Arsenal ở lượt năm Champions League ngày 26/11. "Chúng tôi đã tự đặt mình vào vị thế tốt để tiếp tục hoàn thiện. Đối đầu Arsenal là thử thách lớn, nhưng có lẽ đây là thời điểm chúng tôi sẵn sàng hơn bao giờ hết", Kompany tự tin.

Hồng Duy (theo ESPN)