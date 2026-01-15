Bayern lập kỷ lục sau lượt đi Bundesliga

ĐứcTrận thắng Cologne 3-1 ở vòng 17 giúp Bayern cân bằng kỷ lục điểm số Bundesliga sau lượt đi với cùng 47 điểm như chính họ mùa 2013-2014.

Thành tích của thầy trò Vincent Kompany ngang bằng chính cột mốc mà Bayern từng thiết lập dưới thời HLV Pep Guardiola. Nếu xét cả chỉ số phụ, Bayern 2025-2026 sở hữu nửa đầu mùa giải hay nhất lịch sử Bundesliga.

66 bàn sau 17 trận mùa này là con số cao nhất trong lịch sử giải cùng kỳ các năm. Bayern cũng đạt hiệu số +53, vượt xa +35 của chính họ mùa 2013-2014.

Tiền vệ 17 tuổi Lennart Karl mừng bàn ấn định chiến thắng 3-1, trên sân Rhein Energie, Cologne, Đức hôm 14/1. Ảnh: Reuters

Trên sân Rhein Energie tối 14/1, các CĐV Cologne ném pháo sáng tạo ra làn khói dày đặc, buộc trọng tài phải cho dừng trận đấu ngay đầu trận. Các cầu thủ chỉ có thể chuyền bóng qua lại trong lúc chờ khói tan.

Sự gián đoạn này dường như tiếp thêm sức mạnh cho chủ nhà, khi họ nhập cuộc đầy hứng khởi và không ngần ngại chơi đôi công với Bayern. Chỉ những phản xạ nhanh nhạy của thủ thành Manuel Neuer mới ngăn được cầu thủ 19 tuổi Said El Mala mở tỷ số cho Cologne trong một pha phản công nhanh.

Linton Maina đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 41, khi cướp bóng từ chân Serge Gnabry ngay bên phần sân nhà Bayern rồi bứt tốc xuyên suốt chiều dài sân để ghi bàn thắng solo đẹp mắt, trong bối cảnh hàng thủ Bayern phản ứng chậm chạp.

Đến phút bù thứ 5 của hiệp một, Gnabry gỡ hòa bằng một bàn thắng đặc biệt theo cách khác, khi dứt điểm tinh quái từ góc hẹp, đưa bóng đập đất rồi bay qua đầu thủ môn Cologne.

Sau nửa đầu hiệp hai gặp khó trong việc xuyên phá hàng phòng ngự chủ nhà, Bayern vượt lên nhờ bài phối hợp phạt góc ngắn, tạo điều kiện để Kim Min-jae đánh đầu ghi bàn dẫn trước ở phút 71. Đến phút 84, pha dứt điểm một chạm gọn gàng của Lennart Karl từ đường chuyền của Luis Diaz ấn định chiến thắng 3-1.

Bayern bất bại sau lượt đi với 15 thắng và 2 hòa, bỏ cách nhì bảng Dortmund tới 11 điểm. Cologne, sau tám trận toàn hòa và thua tại giải, chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm.

Vy Anh