Bayern học hỏi nhà vô địch nhảy xa Olympic

ĐứcBayern Munich cho cầu thủ tập với chiếc máy mà nhà vô địch Olympic, Malaika Mihambo đang sử dụng.

Hôm 12/10, Bayern lần đầu đưa chiếc máy mang tên Sprint 2 vào sân tập Sabener Strabe. Hậu vệ Josip Stanisic tập với một đầu dây gắn vào cơ thể và đầu còn lại gắn vào máy.

Buổi tập diễn ra dưới sự theo dõi của Benjamin Sommer, trưởng bộ phận phục hồi chức năng mới được Bayern chiêu mộ từ đối thủ Eintracht Frankfurt.

Stanisic tập với máy Sprint 2 trên sân tập hôm 12/10. Ảnh: Bild

Sprint 2 trị giá khoảng 21.000 USD, do công ty 1080 sản xuất. Với chiếc máy này, cầu thủ có thể tập các bài chạy thông thường và nước rút với lực cản tùy chỉnh. Máy sẽ ghi lại thông số kỹ thuật và gửi đến Ipad cho Sommer theo dõi.

Nhiều ngôi sao điền kinh cũng đang sử dụng Sprint 2. Một trong đó là Malaika Mihambo, VĐV nhảy xa Đức vô địch Olympic 2021, vô địch thế giới 2022, giành HC bạc Olympic 2024 và HC bạc thế giới 2025.

"Tôi sử dụng nó để chạy bền, nghĩa là về cơ bản bạn chạy với tạ nặng hơn", Mihambo cho biết. "Nhưng, tôi cũng có thể sử dụng để chạy nước rút với lực kéo mạnh hơn, để cơ thể tự học cách đạt được tốc độ đó. Mục tiêu chỉ đơn giản là để nhanh hơn".

Bayern hiện sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ cao, như Alphonso Davies (36,5 km/h), Dayot Upamecano (35,1 km/h) hay Harry Kane (34,8 km/h) Michael Olise (34,1 km/h)...

Mùa này, Bayern đang dẫn đầu Bundesliga với 6 trận toàn thắng, 25 bàn và hiệu số +22. Họ cũng thắng trận tranh Siêu Cup Đức, vòng một Cup Đức và hai trận đầu vòng bảng Champions League.

Thanh Quý (theo Bild)