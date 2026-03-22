Bayern ghi 19 bàn trong năm trận liên tiếp

ĐứcTrận thắng Union Berlin 4-0 ở vòng 27 Bundesliga giúp Bayern nối dài cơn mưa bàn trên mọi đấu trường.

Trước trận đấu tối 21/3, Bayern ghi 15 bàn trong bốn trận đầu tháng này. Trên đấu trường Bundesliga, thầy trò HLV Vincent Kompany thắng Moenchengladbach 4-1 và hòa Leverkusen 1-1. Còn ở vòng 1/8 Champions League, họ đè bẹp Atalanta 6-1 và 4-1. Trận thắng đậm Union Berlin giúp gã khổng lồ xứ Bavaria khép lại tháng này với 19 bàn, thành tích tấn công tốt nhất trong năm trận liên tiếp trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Union Berlin không còn gây bất ngờ như trận lượt đi hòa 2-2 cuối năm ngoái. Họ chỉ đủ sức cầm cự đến gần hết hiệp một, rồi sụp đổ như lâu đài được xây trên cát. Phút 43, Michael Olise khởi đầu cơn mưa bàn bằng cú sút từ 15 m vào góc xa bên trái khung thành. Ba phút sau đó, từ quả tạt của Joshua Kimmich, Serge Gnabry sút nối cận thành nhân đôi cách biệt.

Gnabry vô lê ghi bàn trong trận Bayern 4-0 Union Berlin ở vòng 27 Bundesliga tối 21/3. Ảnh: FCB

Union Berlin gần như chỉ tập trung phòng ngự. Nhưng dưới sức ép không ngừng của Bayern, nỗ lực đó trở nên nhỏ bé.

Bốn phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Harry Kane cứa lòng từ 16 m vào góc xa nâng tỷ số lên 3-0. Phút 67, Gnabry vô lê từ 18 m vào góc thấp ấn định chiến thắng sớm.

Bayern ghi được 97 bàn trong 27 trận đầu mùa Bundesliga 2025-2026. Họ chỉ cần thêm bốn bàn trong bảy trận còn lại để san bằng kỷ lục trong một mùa giải.

Trận thắng Union Berlin cũng giúp Bayern tiến thêm một bước đến khả năng bảo vệ chức vô địch. Họ đang dẫn đầu với 70 điểm, hơn đội xếp thứ hai Dortmund 12 điểm (26 trận).

Sau vòng 27, Bundesliga sẽ nghỉ hai tuần nhường chỗ cho các trận đấu quốc tế. Bayern sẽ trở lại bằng trận làm khách trên sân Freiburg vào ngày 4/4, ba ngày trước khi tiếp Real ở lượt đi tứ kết Champions League.

Thanh Quý