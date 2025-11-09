Bayern đứt chuỗi 16 trận thắng

ĐứcHarry Kane ghi bàn phút 90 để ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Bayern Munich trước chủ nhà Union Berlin ở vòng 10 Bundesliga, nhưng không đủ giữ mạch thắng của "Hùm Xám".

Đội duy nhất toàn thắng ở châu Âu cuối cùng đã phải sẩy chân, dù các cầu thủ Bayern vẫn có thể tươi cười sau hiệu còi mãn cuộc trên sân Alte Forsterei. Đội khách hai lần bị dẫn trước, nhưng đều gỡ hòa nhanh chóng. Mất chuỗi thắng, nhưng Bayern vẫn là đội duy nhất còn bất bại ở năm giải hàng đầu châu Âu mùa này.

Tiền đạo Harry Kane tiếc nuối sau khi Bayern đứt mạch thắng trước Union Berlin trên sân Alte Forsterei, thành phố Berlin, Đức tối 8/11/2025. Ảnh: AFP

Cầu thủ hay nhất trận đấu lại là trung vệ Danilho Doekhi, khi anh lập cú đúp của Union. Phút 27, cú sút chìm của Doekhi từ một pha phạt góc tưởng như không nguy hiểm, nhưng lọt qua đôi tay thủ môn Manuel Neuer. Đó là lý do thủ thành 39 tuổi bị chấm điểm thấp nhất trận, 4,3 điểm theo thống kê Fotmob.

Sau đó 11 phút, tiền đạo Luis Diaz ghi siêu phẩm gỡ hòa cho đội khách. Cầu thủ người Colombia lăn xả cứu bóng trước khi hết biên ngang, đẩy bóng qua đối thủ ở nhịp tiếp theo, rồi sút ở góc rất hẹp, tung lưới chủ nhà.

Doekhi tái lập thế dẫn bàn cho Union ở phút 83, với cú đá bồi cận thành, cũng từ một quả phạt góc. Nhưng hàng thủ chủ nhà mất tập trung sau đó 10 phút, để Harry Kane thoải mái đánh đầu cận thành từ quả tạt của tiền vệ 20 tuổi Tom Bischof. Đây là bàn thắng thứ 13 của trung phong người Anh ở Bundesliga mùa này, cân bằng thành tích của Erling Haaland và Kylian Mbappe tại năm giải hàng đầu châu Âu.

Chuỗi trận thắng của Bayern bị chặn lại không sớm thì muộn, là điều nhiều người đã đoán từ trước. Nhưng ít ai ngờ đội làm được điều đó lại là Union. Bởi trong 12 cuộc đối đầu trước đó, Bayern không thua đối thủ này, và thắng tới tám trận.

Dù vậy, kết quả này vẫn không ảnh hưởng đến vị trí đầu bảng của Bayern, khi các đội đứng sau là Leipzig và Dortmund cùng sẩy chân. Ở trận tiếp theo, đoàn quân Vincent Kompany về sân nhà tiếp Freiburg ngày 22/11.

Xuân Bình