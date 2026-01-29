Bayer Việt Nam khánh thành kho vật tư y tế mới tại Tây Ninh

Cơ sở kho mới của Bayer Việt Nam với quy mô mở rộng hơn được đặt tại trung tâm khu công nghiệp Long Hậu (thuộc huyện Cần Giuộc, Long An cũ), ngay sát TP HCM, thuận tiện giao nhận hàng hóa, kết nối với các cảng biển quốc tế và trung tâm TP HCM.

Kho đạt tiêu chuẩn lưu trữ GSP, góp phần nâng cao năng lực lưu trữ và phân phối các sản phẩm vật tư y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.