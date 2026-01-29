Bayer Việt Nam khánh thành kho vật tư y tế mới tại Tây Ninh

Cơ sở kho mới của Bayer Việt Nam với quy mô mở rộng hơn được đặt tại trung tâm khu công nghiệp Long Hậu (thuộc huyện Cần Giuộc, Long An cũ), ngay sát TP HCM, thuận tiện giao nhận hàng hóa, kết nối với các cảng biển quốc tế và trung tâm TP HCM.
Kho đạt tiêu chuẩn lưu trữ GSP, góp phần nâng cao năng lực lưu trữ và phân phối các sản phẩm vật tư y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.
Cơ sở kho mới của Bayer Việt Nam với quy mô mở rộng hơn được đặt tại trung tâm khu công nghiệp Long Hậu (thuộc huyện Cần Giuộc, Long An cũ), ngay sát TP HCM, thuận tiện giao nhận hàng hóa, kết nối với các cảng biển quốc tế và trung tâm TP HCM.
Kho đạt tiêu chuẩn lưu trữ GSP, góp phần nâng cao năng lực lưu trữ và phân phối các sản phẩm vật tư y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.
Lễ khánh thành có sự tham dự của Tổng lãnh sự quán Đức, đại diện Bayer và PhytoPharma.
Lễ khánh thành có sự tham dự của Tổng lãnh sự quán Đức, đại diện Bayer và PhytoPharma.
Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Andrea Maria Sühl - Tổng lãnh sự Đức tại TP HCM đánh giá cao sự đầu tư và đồng hành của Bayer trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.
Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Andrea Maria Sühl - Tổng lãnh sự Đức tại TP HCM đánh giá cao sự đầu tư và đồng hành của Bayer trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.
Các khách mời tìm hiểu về thiết kế kho. Kho ứng dụng hệ thống WMS (Warehouse Management System - hệ thống quản lý kho) giúp quản lý kho hàng chính xác và tối ưu. Đồng thời, công nghệ BMS (Building Management System) quản lý tòa nhà thông minh, tự động hóa toàn bộ cơ - điện, kiểm soát môi trường, an ninh và năng lượng để tối ưu vận hành, với đội ngũ kỹ thuật giám sát 24/7 được vận hành bởi đối tác PhytoPharma.
Các khách mời tìm hiểu về thiết kế kho. Kho ứng dụng hệ thống WMS (Warehouse Management System - hệ thống quản lý kho) giúp quản lý kho hàng chính xác và tối ưu. Đồng thời, công nghệ BMS (Building Management System) quản lý tòa nhà thông minh, tự động hóa toàn bộ cơ - điện, kiểm soát môi trường, an ninh và năng lượng để tối ưu vận hành, với đội ngũ kỹ thuật giám sát 24/7 được vận hành bởi đối tác PhytoPharma.
Các khách mời tham quan kho, chứng kiến nhiều công nghệ tiên tiến được ứng dụng tại đây, kết hợp hệ thống năng lượng mặt trời hiệu suất cao nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon.
Các khách mời tham quan kho, chứng kiến nhiều công nghệ tiên tiến được ứng dụng tại đây, kết hợp hệ thống năng lượng mặt trời hiệu suất cao nhằm giảm thiểu lượng khí thải carbon.
Tại buổi lễ, ông Maximillian Rummert, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam, khẳng định cam kết của tập đoàn, với vai trò là một doanh nghiệp FDI, trong việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chiến lược, góp phần vào mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.
Công ty TNHH Bayer Việt Nam thuộc Tập đoàn Bayer hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, với nhà máy sản xuất đặt tại Đồng Nai và hai văn phòng tại Hà Nội và TP HCM. Nhánh dược phẩm của Bayer tập trung vào các sản phẩm thuốc kê toa, nhất là lĩnh vực tim mạch và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, thuốc cản quang trong chẩn đoán hình ảnh và thuốc đặc trị trong ưng thư, huyết học và nhãn khoa. Nhánh chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng tập trung chủ yếu vào các loại sản phẩm thuốc không kê toa, với mục tiêu hỗ trợ người tiêu dùng tự chăm sóc để có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Tại buổi lễ, ông Maximillian Rummert, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam, khẳng định cam kết của tập đoàn, với vai trò là một doanh nghiệp FDI, trong việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chiến lược, góp phần vào mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.
Công ty TNHH Bayer Việt Nam thuộc Tập đoàn Bayer hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, với nhà máy sản xuất đặt tại Đồng Nai và hai văn phòng tại Hà Nội và TP HCM. Nhánh dược phẩm của Bayer tập trung vào các sản phẩm thuốc kê toa, nhất là lĩnh vực tim mạch và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, thuốc cản quang trong chẩn đoán hình ảnh và thuốc đặc trị trong ưng thư, huyết học và nhãn khoa. Nhánh chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng tập trung chủ yếu vào các loại sản phẩm thuốc không kê toa, với mục tiêu hỗ trợ người tiêu dùng tự chăm sóc để có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
Hoàng Anh
Ảnh: Minh Thùy