Bayer ra mắt câu lạc bộ nữ đại sứ cà phê bền vững

Đăk LăkBayer phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh và công ty Simexco ra mắt Câu lạc bộ "Nữ đại sứ cà phê bền vững" nhằm hỗ trợ phụ nữ trong phát triển nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe.

Câu lạc bộ ra mắt ngày 28/5 là một phần trong cam kết hỗ trợ và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp của Bayer. Qua sáng kiến, doanh nghiệp mong muốn kết nối cộng đồng nữ nhà nông, tạo ra một diễn đàn, nơi chị em phụ nữ được trang bị kiến thức từ canh tác đến chăm sóc sức khỏe, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau vượt qua các thách thức trong cuộc sống. Ngoài góp phần cải thiện hiệu quả canh tác nông nghiệp và sinh kế cho các nông hộ, chương trình còn tạo cơ hội để phụ nữ chủ động phát huy tiềm năng của bản thân, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Câu lạc bộ "Nữ đại sứ cà phê bền vững" được ra mắt nhằm thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp. Ảnh: Hoài Nam

Bà Hoàng Thị Ái Liên - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đăk Lăk chia sẻ, tỉnh có hơn 214.000 ha diện tích cà phê, tạo thu nhập cho hơn 300.000 hộ, trong đó hơn 70% chủ thể tham gia là nữ. Tuy nhiên, vai trò của họ chưa được đánh giá cao. "Vì vậy, Trung tâm Khuyến nông Đăk Lăk tham gia chương trình để phát huy hơn nữa vị thế của phụ nữ và hướng đến đưa cà phê Đăk Lăk trở thành biểu tượng cho sự công bằng, trách nhiệm và sự bền vững".

Lễ ra mắt câu lạc bộ diễn ra trong sự kiện cập nhật hoạt động của dự án Better Life Farming (tạm dịch: Nông nghiệp tiên phong, nhà nông thịnh vượng), do Bayer cùng các đối tác chiến lược, gồm Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đăk Lăk, công ty Netafim, Yara, Simexco và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tổ chức tại Đăk Lăk. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và CHLB Đức. Cùng tham gia chuyến đi, tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Đức tại TP HCM đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp bền vững, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu.

Tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Đức tại TP HCM (thứ 5 từ bên trái) trong chuyến tham quan vườn cà phê tại Đăk Lăk. Ảnh: Hoài Nam

Ra mắt từ năm 2024, giai đoạn đầu của dự án, Better Life Farming tập trung hỗ trợ nông dân trồng cà phê và sầu riêng chuyển đổi sang các phương thức canh tác bền vững và nông nghiệp tái sinh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu. Thông qua xây dựng các trung tâm tư vấn và cung cấp các giải pháp nông nghiệp toàn diện, dự án hướng đến mục tiêu cải thiện sinh kế và tạo ra những chuyển đổi tích cực trong cộng đồng.

Suốt chuyến thăm, tiến sĩ Wallat có cơ hội trao đổi cùng các nông dân địa phương và đối tác trong chuỗi giá trị nông nghiệp để hiểu rõ hơn những thách thức do biến đổi khí hậu, các vấn đề trong chuỗi cung ứng, và cách dự án Better Life Farming cung cấp các giải pháp toàn diện để hỗ trợ ngành cà phê và sầu riêng. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, với tình hình thời tiết khắc nghiệt gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cây trồng. Các chương trình quản lý cây trồng tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo năng suất, bao gồm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả để chống lại sâu bệnh hại; tối ưu công thức phân bón để cải thiện chất lượng đất và dinh dưỡng cây trồng; công nghệ tưới tiêu chính xác. Các đối tác của dự án, cả ở khu vực công và tư, đều đang góp phần quan trọng để nông dân có thể tiếp cận những giải pháp toàn diện này.

"Bayer luôn cam kết đồng hành nhà nông Việt Nam thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững", ông Maximillian Rummert, Tổng giám đốc Bayer Việt Nam cho biết. Các sáng kiến của doanh nghiệp không chỉ hướng đến nâng cao năng suất canh tác mà còn mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống cho người nông dân và gia đình họ.

Ông Kg Krishnamurthy, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng, Bayer Việt Nam cho biết thêm, với Bayer, nông nghiệp bền vững không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là trách nhiệm chung. Doanh nghiệp cam kết đồng hành và hỗ trợ Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của chính phủ Việt Nam. "Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu hiện tại, đồng thời vẫn bảo tồn các nguồn tài nguyên cho tương lai", ông Kg Krishnamurthy nói.

Ông Kg Krishnamurthy, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng Bayer Việt Nam chia sẻ những cam kết của Bayer trong phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Ảnh: Hoài Nam

Năm 2025 đánh dấu mốc son 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức, với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, chính trị và kinh tế được tổ chức. Các chương trình hoạt động của Bayer đã và đang góp phần vào thành công của quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, đồng thời khẳng định tiềm năng mở rộng và phát triển hơn nữa tình hữu nghị Việt - Đức trong nhiều lĩnh vực khác.

Hoàng Anh